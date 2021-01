Bolkestein, Forza Italia Massa ribadisce la propria posizione

venerdì, 15 gennaio 2021, 19:09

Il coordinatore comunale di Forza Italia Domenico Piedimonte riafferma la posizione del partito, reclamando la lotta per escludere la categoria dei balneari dalla normativa “Bolkestein”.

“Il Coordinamento eletto di Forza Italia Massa –esordisce Piedimonte- ribadisce la sua anima liberale e liberista rivendicando le scelte fatte dalla Direzione Nazionale in merito alla lotta per l'esclusione della categoria dei balneari dalla normativa “Bolkestein”. Forza Italia Massa è al fianco delle imprese, ma non dimentica mai propri concittadini. L'industria turistica che sogniamo per Massa sposa le esigenze di famiglie ed imprese.”

“E' per questo –sottolinea - che non abbiamo mai smesso di tenere alta l'attenzione sull'arenile, cercando di difendere il suo piano urbanistico: quello della costa. In altre parole, il P.P.E.”

“Non abbiamo mai mancato di avversare la sinistra ed il PD per il fatto di aver sempre sentito e visto le spiagge libere massesi come un peso e un costo, anziché come una risorsa per l'industria turistica.”

Ricordando alcune dichiarazioni del 2017 riporta che: “la linea politica del PD massese consisteva nel voler concedere tra il 30 ed il 50 % delle spiagge libere agli stabilimenti confinanti con essi. Senza preoccuparsi del fatto che stava sottraendo la gratuità di un bene alla collettività.”

“L'amministrazione di sinistra – aggiunge- anziché spendere 20 mila euro per mantenere le spiagge libere pulite e custodite ne avrebbe anzi incassati 50 mila e tramite l'ex Assessore al Bilancio Rutili, per fare cassa, hanno tentato di trasformare sempre più “spiagge libere” in “spiagge libere attrezzate”. “

“Solo la determinazione della nostra nuova amministrazione –commenta- può farci sperare che torni la giusta dignità per il nostro territorio. La fresca nomina dei tecnici che andranno a predisporre gli elaborati che consentiranno al Consiglio Comunale, in un prossimo futuro, di redigere il nuovo Piano dell'Arenile (PAAV) meritano un vero plauso.”

“Ai cittadini massesi, che la scorsa estate hanno posto l'attenzione sulla mancanza di spiagge libere, con spazi inadeguati e mancanza di servizi –conclude- va la nostra solidarietà ed il nostro sincero ringraziamento, anche per il modo costruttivo con il quale hanno condotto la loro iniziativa volta a migliorare il benessere di cittadini e turisti.”