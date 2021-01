Cgil Massa Carrara: "Non si mistifichi la realtà di ciò che è accaduto a Whashington"

martedì, 12 gennaio 2021, 14:44

La Cgil Massa Carrara interviene in merito alla veterana dell'aeronautica rimasta uccisa nei fatti di Washington: "Esprimiamo stupore per quanto accaduto in consiglio comunale a Massa dove il consigliere comunale della Lega, Guadagnucci, ha chiesto un minuto di raccoglimento per la morte di Ashlli Babbit, veterana dell'aeronautica rimasta uccisa mentre insieme ad altri attivisti pro-Trump tentava di fare irruzione nel parlamento americano. Mentre tutto il mondo democratico si schiera a condanna della rivolta trumpiana a Washington il consiglio comunale di Massa a maggioranza sovranista decide di dedicare un minuto di raccoglimento nei confronti di chi ha attentato alle istituzioni democratiche. Certo, i morti prima di tutto si rispettano, però ci domandiamo se il consigliere Guadagnucci ha la stessa sensibilità nei confronti di chi ogni giorno perde la vita, come ad esempio i numerosi morti sul lavoro, le vittime di femminicidio o i tanti morti per la pandemia. Lo vogliamo ricordare perché è bene che non si mistifichi la realtà di ciò che è accaduto, a Whashington è stata assaltata la sede di un parlamento, con il solo scopo di rovesciare l'esito democratico di un'elezione, e questo oggettivamente non è un fatto che può essere difeso in nessun contesto istituzionale, magari mascherando questa posizione con il ricordo di una vittima".