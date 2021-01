Consorzio, minoranza chiede soluzioni per frequenti allagamenti

Altre notizie brevi

lunedì, 18 gennaio 2021, 17:46

Tra il 2013 ed il 2014 il consigliere Lenzetti aveva proposto attraverso una mozione, poi approvata in consiglio, la realizzazione di un distributore capace di produrre un'acqua di qualità, conveniente, con una significativa riduzione di plastica nell'ambiente.

lunedì, 18 gennaio 2021, 17:43

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 gennaio, sono 143.

lunedì, 18 gennaio 2021, 17:33

Per il terzo appuntamento degli incontri in streaming del ciclo "Del contemporaneo. Linguaggi, pratiche e fenomeni dell’arte del XXI secolo", la direttrice del mudaC | museo delle arti Carrara Laura Barreca dialoga con la storica dell’arte Valentina Tanni e con l’artista Mara Oscar Cassiani.

domenica, 17 gennaio 2021, 20:01

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 gennaio, sono 117.

domenica, 17 gennaio 2021, 19:59

Temperature in calo a partire da stasera sulla Toscana. Durante la notte e le prime ore del mattino di domani la temperatura scenderà sotto lo zero su gran parte del territorio con possibile formazione di ghiaccio localeanche sulle zone di pianura.Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice...

sabato, 16 gennaio 2021, 19:10

Lo sportello Colf e Badanti della FENAPI di Massa Carrara nasce per fornire alle famiglie tutta l'assistenza necessaria per la gestione del rapporto di lavoro di colf, assistenti familiari, baby sitter, governanti.

sabato, 16 gennaio 2021, 15:31

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 gennaio, sono 158. Tra Apuane e Lunigiana si contano oggi 27 nuovi contagi: Carrara 3, Massa 19, Montignoso 1; Aulla 2, Fivizzano 1, Fosdinovo 1.

sabato, 16 gennaio 2021, 15:30

Ancora rischio ghiaccio per quasi tutta la Toscana a causa del rapido calo delle temperature dopo il tramonto, mentre al nord farà la sua comparsa un po' di neve. In serata il termometro si materrà sottozero anche in pianura su gran parte della regione, in particolare nelle zone interne, per...

venerdì, 15 gennaio 2021, 19:09

Il coordinatore comunale di Forza Italia Domenico Piedimonte riafferma la posizione del partito, reclamando la lotta per escludere la categoria dei balneari dalla normativa “Bolkestein”.

venerdì, 15 gennaio 2021, 19:07

Così il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, si rivolge ai propri concittadini con il consueto aggiornamento sull'andamento dei contagi sul territorio:"Buona sera,Eccoci al consueto appuntamento del venerdì per l’aggiornamento della situazione covid nella nostra città.