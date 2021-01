Continuano gli aggiornamenti per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Carrara

giovedì, 14 gennaio 2021, 19:51

E' stato presentato in commissione ambiente - scrive in una nota il movimento 5 stelle di Carrara - il nuovo progetto di raccolta sfalci e potature per i residenti del Comune di Carrara che andrà a completare il progetto presentato lo scorso Dicembre ovvero l'aggiornamento delle intere isole ecologiche presenti in città attraverso l'installazione delle isole intelligenti ad accesso controllato già pronte alla tariffa puntuale. Il progetto presentato nella commissione, sottolinea Montesarchio, consentirà a tutti i cittadini di Carrara, dotati dell'apposita tessera che sarà distribuita nelle prossime settimane, di conferire sfalci e potature in appositi contenitori , semplici, accessibili e manutenibili, che saranno posizionati in loc. San Martino. Questa nuova isola interamente automatizzata e in funzione 24 ore su 24, sarà appositamente segnalata e dotata di sistema di videosorveglianza per scoraggiare gli abbandoni illeciti. Come gruppo siamo soddisfatti di questo ulteriore step e progetto che conferma il continuo interesse dell'amministrazione per l'ambiente e la raccolta dei rifiuti. Diversi sono i progetti presentati e molti quelli che saranno sviluppati nelle prossime settimane. Progetti che come minimo comune denominatore hanno l'attenzione per l'ambiente, l'efficientamento della raccolta e gestione dei rifiuti. L'amministrazione sta lavorando sull ambiente e territorio su più fronti e non possiamo che esserne contenti. Infatti cogliamo l'occasione per ricordare che sono stati Messi a disposizione ulteriori contributi per la rimozione dell'amianto e che tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune.