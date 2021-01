Coronavirus, 49 nuovi contagi e nessun decesso

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 gennaio 2021, 16:16

L’azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Mario Moscatelli, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Fivizzano, cesserà la sua attività il 31 gennaio 2021.

mercoledì, 20 gennaio 2021, 16:10

Silvia Noferi consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle chiede lumi alla Regione Toscana sulle mozioni del 2017 e del 2018 e sulle (non) risposte fornite alle amministrazioni di Forte dei Marmi e Pietrasanta riguardanti la discarica di Casa Fornaci.

martedì, 19 gennaio 2021, 16:48

L’amministrazione comunale di Carrara, attraverso il Settore Opere Pubbliche/Patrimonio, ha pubblicato un avviso per la ricerca di aziende che sponsorizzino la realizzazione dei marciapiedi in via Giovan Pietro ad Avenza. Il progetto prevede il rifacimento completo del marciapiede che si sviluppa lungo la strada in oggetto nel tratto davanti gli...

martedì, 19 gennaio 2021, 16:46

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle è soddisfatto delle cifre che l'amministrazione ha investito per gli asili nido del territorio comunale e delle attenzioni continue verso le scuole che dall'insediamento non sono mai venute meno."Nel 2017 - esordisce il M5S -, appena insediati, si era partiti col portare a compimento...

martedì, 19 gennaio 2021, 16:09

L'annuncio di un insediamento commerciale nell'area produttiva ex Olivetti e la posizione possibilista espressa dall'amministrazione comunale di Massa è un segnale chiaro sulle idee di sviluppo economico della destra massese per Rifondazione Comunista.“Con la scelta di trasformare un'area artigianale di circa 90'000 ma - ha spiegato il partito di Massa - in area...

martedì, 19 gennaio 2021, 16:06

"Già in altre occasioni - afferma Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega - avevamo per due volte, tramite appositi atti, sollecitato la Regione a prendere provvedimenti in merito alla presenza, in alcune aree della Toscana, della vespa velutina, un calabrone di origine asiatica, giustamente molto temuto dagli apicoltori." "Purtroppo -...

martedì, 19 gennaio 2021, 14:30

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 gennaio, sono 131. Tra Apuane e Lunigiana si registrano oggi solo nove casi di contagio da Covid-19. Nel dettaglio:

martedì, 19 gennaio 2021, 11:58

Mercoledì 20 gennaio 2021 dalle ore 14,30 - 18,30 su piattaforma Zoom l'ass, Altroabitare in collaborazione con il Centro Antiviolenza Donna chiama Donna di Carrara gestito dal CIF Carrara e Associazione Sabine ha organizzato un evento formativo sulla discriminazione multipla: donne-violenza-disabilità.

martedì, 19 gennaio 2021, 10:24

Il gruppo di minoranza Insieme per il territorio, rappresentato da Giampaolo Bertola, Pietro Casali e Fortunato Angelini, ha voluto interrogare il consorzio di bonifica Toscana Nord per chiedere soluzioni ai frequenti allagamenti. Particolare attenzione alla località Partaccia, nella zona di Massa Carrara.

lunedì, 18 gennaio 2021, 17:46

Tra il 2013 ed il 2014 il consigliere Lenzetti aveva proposto attraverso una mozione, poi approvata in consiglio, la realizzazione di un distributore capace di produrre un'acqua di qualità, conveniente, con una significativa riduzione di plastica nell'ambiente.