Dei, Rivieri e Cipollini: "Piena solidarietà a Simone Caffaz"

venerdì, 29 gennaio 2021, 18:12

Così in una nota Roberta Dei FI, coordinatore gruppo misto di maggioranza, Mauro Rivieri FI e Mario Cipollini responsabile provinciale Ass Libertà e Diritti: "Piena solidarietà all'amico Simone Caffaz con il quale abbiamo condiviso numerose battaglie politiche in Forza Italia. Solidarietà all'intera comunità ebraica della nostra provincia e all'associazione Italia-Israele. Caffaz durante la celebrazione della Giornata della Memoria è stato attaccato da un gruppo di estremisti hacker che hanno cercato di impedirgli di parlare trasmettendo canti fascisci, immagini antisemite e rivolgendogli pesanti insulti. E' preoccupante vedere che al giorno d'oggi esistano gruppi di estremisti che inneggiano all'antisemitismo, alle leggi razziali, e fanno riferimento al "manifesto della razza del 1938" quando ebbero inizio in Italia le infami leggi razziali. Quella fu un 'epoca oscura in cui sei milioni di ebrei sono stati censiti, cacciati dal lavoro ,dalle scuole, perseguitati, deportati e mandati a morire nei lager; non esiste alcuna giustificazione per chi ha ucciso, o per chi, potendo, non e' intervenuto per salvarli rendendosi complici di tale infamia. Forza Italia ha sempre considerato l'Olocausto il male assoluto sul quale non è tollerabile alcun revisionismo o negazionismo. Forza Italia partito liberale e moderato è sempre stato a fianco di Israele e del popolo ebraico contro l'antisemitismo e contro ogni forma di razzismo".