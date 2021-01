Due avvisi pubblici per la selezione di personale

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:12

Sono stati pubblicati in queste ore da parte di CERMEC spa due distinti avvisi di selezione privatistica ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la formazione di graduatorie per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

L’azienda di via Gotara, che gestisce gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, è alla ricerca di personale per due profili professionali: il primo è quello di "addetto linee produttive", il secondo di “addetto manutenzione”. Per entrambi l’inquadramento previsto è quello del 3° livello - posizione parametrale “b” - CCNL Utilitalia dei servizi ambientali.

Terminati gli impegni economici legati al concordato preventivo e traguardando il futuro ingresso in RetiAmbiente spa, nuovo gestore unico di Ambito, la società controllata dai Comuni di Carrara e Massa, è impegnata in una fase di progettazione di un nuovo impianto più moderno, in grado di posizionare l’azienda al centro dell’economia circolare.

In dieci anni, dall’apertura del concordato, il blocco del turn over ha fatto diminuire da 58 a 40 gli occupati: «Oggi – spiega l’amministratore Alessio Ciacci – Cermec vuole garantire, assieme ai suoi soci, un servizio pubblico di qualità e costruire una prospettiva di crescita dopo che, con l’impegno di tutti, si è superata la fase di crisi degli anni scorsi».

Gli avvisi pubblici, e la documentazione per presentare le candidature, sono pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet www.cermec.it