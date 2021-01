Gaia legge i contatori dell'acqua a Carrara e Montignoso

Altre notizie brevi

venerdì, 29 gennaio 2021, 13:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 gennaio, sono 180. Tra Apuane e Lunigiana sono 41 i nuovi casi Covid: Carrara 4, Massa 27; Aulla 2, Bagnone 1, Filattiera 1, Licciana Nardi 1, Mulazzo 3, Podenzana 2.

giovedì, 28 gennaio 2021, 20:01

Ultimissimi giorni per presentare domanda di adesione al bando Carrara Si-Cura, il progetto di rilancio del centro storico che prevede la concessione di contributi finalizzati all’apertura di attività nella zona vecchia di Carrara. Il prossimo 31 gennaio si chiudono infatti i termini per la presentazione delle domande: ai soggetti che...

giovedì, 28 gennaio 2021, 12:29

"Già a suo tempo - afferma Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega - avevamo, tramite appositi atti, sollecitato la Regione a prendere atto della presenza, in alcune aree della Toscana come in Lunigiana, della vespa velutina, un calabrone di origine asiatica, particolarmente temuto dagli apicoltori."

giovedì, 28 gennaio 2021, 12:26

"Perché chi non è portatore di interessi economici non può partecipare agli incontri annunciati dal sindaco": lo chiede l'associazione politico culturale Trentuno Settembre di Massa a Persiani a seguito delle sue dichiarazioni.

giovedì, 28 gennaio 2021, 12:03

"Nuova multiutility in Toscana nel campo dei servizi per acqua, luce, gas e rifiuti: un durissimo attacco alla gestione pubblica da parte di vasti settori economici e politici, teso ad attribuire in modo esclusivo la responsabilità dello sfascio dei servizi sia alla scarsa redditività che alla cattiva amministrazione del fattore lavoro.

giovedì, 28 gennaio 2021, 11:59

"Sono rammaricata e dispiaciuta di non aver potuto partecipare al consiglio comunale solenne di Massa per commemorare il giorno della memoria" così la presidente della commissione Attività produttive della Camera, Martina Nardi. "Purtroppo gli impegni parlamentari, vista la situazione particolarmente delicata che sta vivendo il nostro Paese, mi hanno trattenuta a Roma...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 17:18

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di rispedire al consigliere Vannucci tutte le critiche e le accuse che questo ha lanciato sull'operato di questa amministrazione: "Nutriamo rispetto per il consigliere Vannucci, ma se lui afferma che i Grillini non hanno fatto niente allora noi possiamo tranquillamente affermare che in 19 anni di...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:32

Il presidente del Gruppo Misto di Maggioranza Roberta Dei chiede che l’Azienda Usl Toscana NordOvest garantisca a Massa un centro dove effettuare tamponi, poiché i cittadini si vedono costretti a rivolgersi a strutture private o devono assumersi i costi di una “trasferta” in città più lontane, come Aulla.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:30

In un comunicato congiunto, Rifondazione Comunista e Massa Città in comune, prendono in considerazione Carrarafiere, i cui spazi sono stati utilizzati per le vaccinazioni e che, a loro dire, sono stati ampiamente sottovalutati nel loro potenziale.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:06

La Provincia di Massa-Carrara ha attivato presso il Centro per l’impiego una selezione per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di n. 1 unità con inquadramento in categoria giuridica B1 del Comparto Funzioni locali, profilo professionale “Esecutore Tecnico” – Operaio/Cantoniere.