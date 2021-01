Ghiaccio, codice giallo per tutta la Toscana

Altre notizie brevi

martedì, 26 gennaio 2021, 17:56

Come tutti gli anni il Garibaldi Carrara si unisce alle celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto: "Dopo aver portato negli anni centinaia di ragazzi delle scuole e pubblico di tutte le età nelle nostre sale, non si poteva mancare nonostante il periodo a questo appuntamento con...

martedì, 26 gennaio 2021, 17:45

"Raggi incompetente,si dimetta." Questa l'affermazione di Lucian Martisca responsabile del movimento giovanile di FI. "Il Comune di Carrara è ormai allo sbando, e gli assesori completamente inadatti ai loro ruoli, lo dimostra Andrea Raggi con un post su facebook, dove chiede pubblicamente di trovare degli "sponsor" per portare avanti i...

martedì, 26 gennaio 2021, 17:15

Carlo Milani, ingegnere massese ed esperto della storia della città, rivolge un appello ai cittadini affinché aderiscano alla raccolta firme da presentare al sindaco Persiani, perché apporti alcune modifiche al piano di rifacimento della stazione di Massa, che, stando al rendering pubblicato sul sito del comune, prevederebbe la distruzione di...

martedì, 26 gennaio 2021, 16:12

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 gennaio, sono 128. In provincia di Massa Carrara si registrano 23 nuovi casi di contagio da Coronavirus e due decessi. Nel dettaglio:

martedì, 26 gennaio 2021, 14:32

Il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d'Italia ha iniziato ad estendere un programma elettorale per le amministrative 2022, atto a far uscire Carrara dal baratro politico, sociale, economico, amministrativo, culturale in cui è piombata per colpa di incapaci amministrazioni comunali, di stampo sinistroide e grillino che si sono succeduti nei...

lunedì, 25 gennaio 2021, 20:55

"Da più parti - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - giungono chiare segnalazioni in merito a grosse difficoltà, causate dalle modalità di pagamento presso il Cup di Massa."

lunedì, 25 gennaio 2021, 20:54

È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 29 gennaio 2021, indetto dai sindacati Si-Cobas, Slai-Cobas e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del comparto e della dirigenza, tutti i profili. Lo sciopero è indetto dall'inizio del primo turno alla fine dell'ultimo turno della stessa giornata.

lunedì, 25 gennaio 2021, 20:38

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 gennaio, sono 142.

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:35

La segreteria provinciale del Movimento Giovanile della sinistra Massa Carrara, in una nota stampa, giudica la mozione di sfiducia presentata in consiglio comunale dalle opposizioni, come una mossa inutile, seppur non sbagliata :"Benedetti merita di essere sfiduciato ogni giornov - recita il comunicato - visto il modo arrogante e fazioso...

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:34

Presa di distanza dalle voci che circolano in merito all'obbligo di certificato vaccinale per gli esercenti, da parte della Confederazione imprese unite per l'Italia.