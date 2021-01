Giorno della Memoria, Nardi: "Dispiaciuta di non essere stata presente in consiglio comunale a Massa"

Altre notizie brevi

giovedì, 28 gennaio 2021, 12:26

"Perché chi non è portatore di interessi economici non può partecipare agli incontri annunciati dal sindaco": lo chiede l'associazione politico culturale Trentuno Settembre di Massa a Persiani a seguito delle sue dichiarazioni.

giovedì, 28 gennaio 2021, 12:03

"Nuova multiutility in Toscana nel campo dei servizi per acqua, luce, gas e rifiuti: un durissimo attacco alla gestione pubblica da parte di vasti settori economici e politici, teso ad attribuire in modo esclusivo la responsabilità dello sfascio dei servizi sia alla scarsa redditività che alla cattiva amministrazione del fattore lavoro.

giovedì, 28 gennaio 2021, 12:03

"Nuova multiutility in Toscana nel campo dei servizi per acqua, luce, gas e rifiuti: un durissimo attacco alla gestione pubblica da parte di vasti settori economici e politici, teso ad attribuire in modo esclusivo la responsabilità dello sfascio dei servizi sia alla scarsa redditività che alla cattiva amministrazione del fattore lavoro.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 17:18

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di rispedire al consigliere Vannucci tutte le critiche e le accuse che questo ha lanciato sull'operato di questa amministrazione: "Nutriamo rispetto per il consigliere Vannucci, ma se lui afferma che i Grillini non hanno fatto niente allora noi possiamo tranquillamente affermare che in 19 anni di...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:32

Il presidente del Gruppo Misto di Maggioranza Roberta Dei chiede che l’Azienda Usl Toscana NordOvest garantisca a Massa un centro dove effettuare tamponi, poiché i cittadini si vedono costretti a rivolgersi a strutture private o devono assumersi i costi di una “trasferta” in città più lontane, come Aulla.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:30

In un comunicato congiunto, Rifondazione Comunista e Massa Città in comune, prendono in considerazione Carrarafiere, i cui spazi sono stati utilizzati per le vaccinazioni e che, a loro dire, sono stati ampiamente sottovalutati nel loro potenziale.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:06

La Provincia di Massa-Carrara ha attivato presso il Centro per l’impiego una selezione per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali) di n. 1 unità con inquadramento in categoria giuridica B1 del Comparto Funzioni locali, profilo professionale “Esecutore Tecnico” – Operaio/Cantoniere.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 gennaio, sono 179. In provincia di Massa Carrara si registrano oggi 50 nuovi casi di contagio da Covid-19 e un decesso. nel dettaglio:

martedì, 26 gennaio 2021, 17:56

Come tutti gli anni il Garibaldi Carrara si unisce alle celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto: "Dopo aver portato negli anni centinaia di ragazzi delle scuole e pubblico di tutte le età nelle nostre sale, non si poteva mancare nonostante il periodo a questo appuntamento con...

martedì, 26 gennaio 2021, 17:45

"Raggi incompetente,si dimetta." Questa l'affermazione di Lucian Martisca responsabile del movimento giovanile di FI. "Il Comune di Carrara è ormai allo sbando, e gli assesori completamente inadatti ai loro ruoli, lo dimostra Andrea Raggi con un post su facebook, dove chiede pubblicamente di trovare degli "sponsor" per portare avanti i...