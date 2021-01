I consigli del Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 7 al 13 gennaio

martedì, 5 gennaio 2021, 13:52

Tutti d'accordo gli operatori dello spettacolo nell'affermare che cinema e teatri non possono restare chiusi.. Far calare il sipario sull'intrattenimento cinematografico e teatrale avrà come risultato una crisi molto profonda non solo da un punto di vista economico, ma anche umano, sociale e psicologico.

Come affermato dai gestori del Cinema Garibaldi Carrara: "Anche se il governo coprirà in parte le perdite delle strutture, i soldi non c'entrano. C'entra il nostro rapporto con il pubblico, farlo sentire felice di condividere un momento collettivo e sicuro. Certo, è importante il riconoscimento economico, ma il riconoscimento della nostra funzione sociale lo è molto di più" "Chi opera nel settore della cultura è consapevole dell'importanza che essa ricopre soprattutto in momenti difficili come quello che ci troviamo ad affrontare. E' un grave danno per i cittadini privarli della possibilità di sognare e di farsi trasportare lontano oltre i confini della propria quotidianità".

IL BIGLIETTO SOSPESO che offre la possibilità di donare un momento culturale e di svago anche a chi è in difficoltà. Donare un biglietto per permettere a chi non ha la possibilità, di accedere gratuitamente ad una proiezione cinematografica! I biglietti raccolti saranno affidati a noi che come associazione , individueremo i destinatari degli ingressi omaggio. L'iniziativa si rivolge agli spettatori del cinema, che potranno lasciare un Biglietto Sospeso, per far si che uno sconosciuto accedere gratuitamente ad una proiezione del Cinema, proprio come si faceva con il caffè nella Napoli di un tempo, "piccoli" gesti di solidarietà sociale simbolo di "grande" generosità. IL NUOVO da sempre attento alla promozione culturale e al sociale, si augura che questa iniziativa possa permettere di garantire un presidio culturale e di svago anche a chi è in difficoltà, grazie alla generosità di tutti gli spettatori di La Spezia e non. Il concetto di esperienza cinematografica del cinema Il Nuovo La Spezia è sempre stato l'idea di condivisione sociale di un momento culturale. L'intento dell'iniziativa è quello di facilitare l'accesso agli spazi culturali delle fasce economicamente più deboli e promuovere la partecipazione di chi, altrimenti, sarebbe escluso dalle attività proposte. L'Iniziativa del biglietto sospeso andrà avanti fino al 31 gennaio 2021, e il cinema il NUOVO tutti i martedi e giovedi dalla 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

CINEMA CHIUSO? CUORE APERTO" si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara , si potrà così' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile. Il voucher , le tessere per la scontistica , gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo , si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo. NOVITA': PUOI ACQUISTARE I NUOVI ABBONAMENTI ON LINE TRAMITE IL NOSTRO SITO : https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptions

VI CONSIGLIAMO IN TV

GIOVEDI 7 GENNAIO

Ore 21.05 PROMISE LAND ( TV2000) Nuova collaborazione tra Gus Van Sant e Matt Damon in un film che racconta i grovigli professionali e sentimentali di un agente di vendita in missione in campagna.



VENERDI 8 GENNAIO

Ore 21.00 MYSTIC RIVER (Iris) Clint Eastwood ci regala ancora una volta un thriller che cerca il proprio equilibrio sugli stati d'animo interiori lasciando totalmente da parte i colpi di scena classici. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 2 Premi Oscar



SABATO 9 GENNAIO

Ore 16.45 SCOOP (Iris) Una studentessa di giornalismo americana in visita a Londra, indaga su una serie di omicidi, innamorandosi nel frattempo di un focoso inglese. Una commedia-thriller con il piacere di vedere gli attori immersi alla perfezione nei ruoli.

Ore 21.10 BEN IS BACK (RaiMovie) Ben ha molti problemi ma decide di tornare a casa per Natale. La madre capisce che c'è qualcosa che non va e tenta di risolvere tutti i guai del figlio. Un film di bravi interpreti e buona scrittura.

DOMENICA 10 GENNAIO

Ore 17.5 MIDNIGHT IN PARIS ( Iris) Woody Allen torna a raccontare le dinamiche dell'innamoramento attraverso una riflessione sulla vita e i suoi misteri. Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar

Ore 21.00 SELMA LA STRADA PER LA LIBERTA' (RaiStoria) Il film, diretto dalla regista americana Ava DuVernay, è in lizza per gli Oscar. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar,Tra resoconto documentario e racconto intimo, un film seduttivo e genuinamente emozionante che non manipola le coscienze.

Ore 23.10 MORTO STALIN SE NE FA UN ALTRO (Rai5) Nel 1953, durante gli ultimi giorni del dittatore sovietico, regna il caos politico e sociale. Il film ha ottenuto 2 candidature a BAFTA, 2 candidature e vinto un premio ai European Film Awards. Commedia , i giorni che separano l'attacco cerebrale di Stalin dall'annuncio ufficiale della sua morte.

LUNEDI 11 GENNAIO

Ore 16.00 LA MALEDIZIONE DELLO SCORPIONE DI GIADA (Iris) New York, anni '40. Briggs è un investigatore in costante rotta di collisione con l'amante del capo. I due vengono ipnotizzati e lui inizia a compiere dei furti.Ammiccamenti al cinema d'epoca e battute ad alto tasso di comicità intelligente.

Ore 21.20 WITNESS IL TESTIMONE (La7) Il piccolo figlio di Rachel, una giovane vedova della setta religiosa degli Hamisn, è involontario testimone di un assassinio. Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto 2 Premi Oscar, 6 candidature a Golden Globes. Thriller ricco di suspence e di poesia vincitore di 2 Oscar.

Ore 22.55 FABRIZIO DE ANDRE' PRINCIPE LIBERO IL FILM (RaiPremium) Luca Marinelli è Fabrizio De André in un film biografico che esplora cronologicamente la vita del più grande poeta della musica italiana. Il film ha ottenuto 3 candidature a David di Donatello.



MARTEDI 12 GENNAIO

Ore 21.15 IL CASO SPOTLIGHT (Rai5) La Spotlight Team del Boston Globe ha vinto il premio Pulitzer per il servizio pubblico nel 2003. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 2 Premi Oscar. Un film cinematograficamente efficace perché sorretto da un cast di attori aderenti al ruolo e perché capace di affermare dati di fatto incontrovertibili.

Ore 23.15 GIOVANE E BELLA (Cielo) Ozon racconta, in quattro stagioni e quattro canzoni, la sessualità di un'adolescente che si prostituisce per suo piacere. Il film ha ottenuto 2 candidature a Cesar. Ozon, con un'acuta capacità di indagine socio-psicologica, assiste impotente al mistero perenne dell'adolescenza.

MERCOLEDI 13 GENANIO

Ore 21.00 IL DISCORSO DEL RE (Iris) l'impegno di Re Giorgio VI per superare una balbuzie nervosa con l'aiuto del logopedista Lionel Logue. Il film ha ottenuto 12 candidature e vinto 4 Premi Oscar. Un profilo biografico di verità in un contesto storico drammatico.

Ore 23.45 IO E LEI (RaiMovie) Dopo il successo di Viaggio sola, Maria Sole Tognazzi richiama Margherita Buy a vestire i panni di una delle due protagoniste di Io e lei. Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Nastri d'Argento,Seguendo l'esempio della urban comedy d'oltreoceano, Io e lei racconta la quotidianità di una coppia omosessuale senza cedere agli stereotipi.



QUELLO CHE VOLEVAMO FARVI VEDERE AL CINEMA QUESTA SETTIMANA, MA CHE CI HANNO IMPEDITO DI PROGRAMMARE

Al Nuovo Astoria Garibaldi vi hanno impedito di vedere:



SOTTO LE STELLE DI PARIGI La storia di Christine e Suli, in giro per le vie di Parigi alla ricerca dell'umanità perduta. Fiaba francese contemporanea.



SULLA INFINITEZZA Una narratrice racconta le storie di vari personaggi ordinari, oppure no. Il film è stato premiato al Festival di Venezia, Il film è stato premiato agli European Film Awards, L 'astrazione si coniuga con la quotidianità in una riflessione sull'infinito



I CONSIGLI DELLA NOSTRA PIATTAFORMA STREAMING MIOCINEMA

RASSEGNA MERRY CINEMA – Una selezione di commedie di qualità dirette da grandi registi.

Titoli della rassegna:Juliet Naked – Tutta un'altra musica di Jesse Peretz Una romcom leggera leggera, con Ethan Hawke che ben si adatta agli schemi narrativi di Nick Hornby.La truffa dei Logan di Steven Soderbergh Un'agente dell'FBI va all'inseguimento di due criminali che stanno organizzando un furto durante una gara Nascar.Florence di Stephen Frears La strana carriera della ricchissima Florence Foster Jenkins che tentò di diventare una grande cantante senza rendersi conto di non avere talento.Sing Street di John Carney Un ragazzo di Dublino decide di formare una band musicale e partire in cerca di fortuna a LondraÈ arrivata mia figlia di Anna Muylaert Quando la figlia della governante compare all'improvviso, le barriere di classe all'interno della casa vengono rapidamente abbattute.Gigolò per caso di John Turturro La strana coppia formata da Allen e Turturro è protagonista di una commedia agrodolce dove interpretano due eccentrici gigolò.Moonrise Kingdom di Wes Anderson La genialità narrativa di Anderson si interroga col consueto gusto visivo sull'avventura della vita.Il mio miglior amico di Patrice Leconte François è un antiquario di successo. Durante una cena per il suo compleanno, la sua socia gli fa notare che non ha un amico! Un'agenda piena di incontri, appuntamenti e relazioni non basta a dimostrare di avere degli amiciRacconto di Natale di Arnaud Desplechin un film corale attento al tormento psicologico e ai legami parentali.Banchetto di nozze di Ang Lee Equivoci sessuali e scontro tra passato e presente nella sophisticated comedy di Ang Lee.



OMAGGIO A KEN LOACH MioCinema dedica una rassegna al pluripremiato regista britannico.

Titoli della rassegna:Io, Daniel Blake Un uomo e una donna in difficoltà si aiutano a vicenda e fanno i conti con una politica sociale molto ostile.Jimmy's Hall Ken Loach torna in modo inusuale a raccontare quell'Irlanda che già in passato era stata al centro del suo cinema.La parte degli angeli Una gustosa commedia umana che unisce, con grande equilibrio, dramma e sorriso.L'altra verità Quando Frankie, guardia privata a Baghdad, viene ucciso sulla Route Irish, il suo collega Fergus decide di scoprire la verità su quella morteIl mio amico Eric Eric sembra aver perso completamente il controllo della sua vita, la moglie lo ha lasciato e i gli amici non riescono ad aiutarlo. Ma il suo mito Eric Cantona, arriva magicamente a dargli tutte le soluzioni.In questo mondo libero Angie, dopo un licenziamento, decide di mettersi in proprio. Crea un'agenzia finalizzata allo sfruttamento del lavoro degli immigrati. Il film è stato premiato al Festival di VeneziaIl vento che accarezza l'erba Nonostante L'Irlanda del Nord sa uscita dalla spirale del terrorismo, Ken Loach decide di riaprire una ferita ormai suturata. Il film è stato premiato al Festival di CannesUn bacio appassionato Nonostante L'Irlanda del Nord sa uscita dalla spirale del terrorismo, Ken Loach decide di riaprire una ferita ormai suturata. Il film è stato premiato al Festival di CannesSweet 16 la storia di un'adolescenza difficile, quella di Lyam, che aspetta l'uscita dal carcere della madre e spaccia eroina a Glasgow. Il film è stato premiato al Festival di Cannes,Paul Mick e gli altri Pamphlet che narra la quotidianità di persone che non contano più nulla. In nome del liberismo si sacrifica qualsiasi ideale di tutela sociale. Per eliminare i 'furbi' (che fingevano di lavorare) si mettono in condizioni precarie innumerevoli famiglie Bread and roses La terra della libertà diventa oggetto di una lettura non certo tenera nei confronti dei processi di coercizione a cui vengono sottoposti colori i quali credono al sogno americano.My name is Joe Uno dei personaggi destinati a stagliarsi nella filmografia loachiana grazie al contributo non secondario di Peter Mullan.Terra e libertà Un film palpitante e vero che vuole togliersi dall'impaccio dell'apologia adottando la scelta del punto di vista di David Carr, filtro singolo di una storia comune.



MOLECOLE – Film documentario diretto da Andrea Segre e presentato fuori concorso alla 77. mostra del Cinema di Venezia.

LE SORELLE MACALUSO – Film presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, accolto trionfalmente da critica e pubblico, fino a diventare un caso al box office.Stiamo definendo un incontro live con la regista Emma Dante. Seguiranno dettagli.

NON CONOSCI PAPICHA - Esordio della regista Mounia Meddour, presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2019.



LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD – Il film diretto da Armando Iannucci con Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie e Peter Capaldi, adattamento in chiave ironica del capolavoro letterario di Charles Dickens.

PADRENOSTRO –Film di Claudio Noce con protagonista Pierfrancesco Favino, vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Stiamo organizzando un incontro live com i Pierfrancesco Favino.

ISTRUZIONI:

MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA. Le sale si sono infatti riunite nella piattaforma digitale per essere al fianco del pubblico in questo momento critico di chiusura.

ACCOUNT E REGISTRAZIONE

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail.

Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

MODALITA DI PAGAMENTO.

Per utilizzare MIOCINEMA è SUFFICIENTE una connessione internet e un computer o una TV. Presto SI POTRA' scaricare anche l'app per iOS e Android e portare MIOCINEMA ovunque. Si può usufruire del servizio MIOCINEMA direttamente dal computer nella versione desktop oppure sulla TV tramite dispositivi di trasmissione ad hoc (es. Chromecast). Presto MIOCINEMA sarà disponibile anche per dispositivi iOS e Android direttamente su smartphone o Smart Tv. E' possibile vedere il contenuto acquistato su due dispositivi contemporaneamente.

Per qualsiasi informazione tecnica o di pagamento scrivere a info@miocinema.it

Contattaci tramite i nostri canali social o scrivi a ilnuovocinemasp@gmail.com, whatsapp 348 5543921, Ti risponderemo al più presto! WWW.ILNUOVOASTORIAGARIBALDICINEMA.IT (http://WWW.ILNUOVOASTORIAGARIBALDICINEMA.IT)