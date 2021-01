Il 6 gennaio codice arancione per neve sul nord-ovest, codice giallo sul resto della Toscana

Altre notizie brevi

martedì, 5 gennaio 2021, 13:52

Tutti d'accordo gli operatori dello spettacolo nell'affermare che cinema e teatri non possono restare chiusi.. Far calare il sipario sull'intrattenimento cinematografico e teatrale avrà come risultato una crisi molto profonda non solo da un punto di vista economico, ma anche umano, sociale e psicologico.

martedì, 5 gennaio 2021, 13:25

Emesso aggiornamento allerta codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore attualmente in corso, fino alle ore 23.59 di mercoledì 6 gennaio 2021.

martedì, 5 gennaio 2021, 09:21

Il Polo di Istruzione Tecnica “Domenico Zaccagna” di Carrara comunica che nei giorni lunedì 11 gennaio, sabato 16 gennaio e sabato 23 gennaiocisarà la possibilità per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, di visitare on line entrambi i plessi dell’istituto (“sede Zaccagna” _...

lunedì, 4 gennaio 2021, 12:53

Emesso aggiornamento allerta codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore attualmente in corso, fino alle ore 23,59 di martedi 05.01.2021.

lunedì, 4 gennaio 2021, 12:51

C’è tempo fino a lunedì 8 febbraio 2021 per presentare la domanda per la selezione ad uno dei 12 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale “Info Salute Toscana Nord Ovest”. Il progetto fa parte del programma “Tutela della salute nel territorio della USL Toscana Nord Ovest” realizzato da...

lunedì, 4 gennaio 2021, 09:24

La Lega Massa interviene in merito all'aggravarsi del problema dell'erosione costiera: "Mentre la Regione Toscana continua il suo sonno profondo sul tema erosione, la Neo-Assessore regionale Monni cerca di parare i colpi promettendo di informarsi. Ma la neo Assessore dov'era negli anni precedenti? Ve lo diciamo noi: era consigliere regionale,...

domenica, 3 gennaio 2020, 19:28

Nel tardo pomeriggio del 31 dicembre, i carabinieri della stazione di Berceto sono intervenuti nel pressi della strada della Cisa, in località Tugo, sanzionando sei giovani per aver violato il DPCM. Provenienti da una località limitrofa della Lunigiana, i sei ragazzi di età compresa tra i 17 e 23 anni...

domenica, 3 gennaio 2020, 16:44

Allerta meteo di codice 'giallo' prorogata fino alle ore 23.59 di domani su tutta la Toscana. In particolare sono attese per questa sera precipitazioni sparse e intermittenti, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili e frequenti lungo l'Appennino e sulle zone occidentali della regione.

sabato, 2 gennaio 2020, 23:50

La FENAPI di Massa Carrara esprime compiacimento per la proroga del Superbonus 110 per cento, riguardante i privati, fino al 30 giugno 2022, ma per chi a giugno di quell'anno, abbia già concluso il 60 per cento dei lavori è prevista una proroga fino al 31 dicembre 2022.

sabato, 2 gennaio 2020, 18:31

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che a gennaio c'è l'obbligo per tutti quelli che beneficiano di prestazioni di sostegno al reddito e trattamenti economici sotto forma di bonus Inps, di rinnovare la dichiarazione della situazione economica e familiare il cosiddetto certificato Isee che poi va negli archivi dell'istituto di previdenza sotto forma di DSU dichiarazione sostitutiva unica che attesta appunto...