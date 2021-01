Il commento di Barotti sul minuto di silenzio per i fatti di Washington

giovedì, 14 gennaio 2021, 13:57

Il civico Andrea Barotti, con una nota, prende posizione su quanto accaduto nel corso dell'ultima seduta consigliare e scrive: "La vicenda del minuto di silenzio per i fatti di Washington dimostra come la destra sovranista sia lontana dal pensiero moderato conservatore; credo, altresì, che una forza politica con le radici nel partito popolare europeo, il cui leader ha condannato l'attacco al parlamento USA, avrebbe dovuto avvertire la necessità di dissentire ed è anche per questa mancata difesa di valori identificativi che ritengo sia sempre più difficile per l'elettorato moderato riconoscersi in un soggetto politico, in una compagine non più riconducibile al centrodestra. La maggioranza cittadina non mi sorprende più! Non mi stupisce la commemorazione di chi ha assaltato un parlamento poiché prima vi sono state le parole, di un consigliere, contro Sandro Pertini padre della nostra Costituzione e non aggiungo altro poiché non intendo fornire spazio alle provocazioni, alle polemiche che la destra sovranista crea per evitare di affrontare la realtà: il cambiamento promesso non è arrivato!"



Barotti evidenzia il significato politico del minuto di raccoglimento: "Credo che ogni individuo sia in grado di distinguere il bene dal male, penso non sia difficile scernere chi è caduto per affermare i valori democratici e chi abbia gettato la vita per negare tali principi altrimenti, ad esempio, celebrare la Liberazione diventerebbe un vuoto rituale; un conto è la pietas per i morti, sentimento nobile, ma altro è impegnare un'assemblea in un gesto di contenuto politico che pone sullo stesso piano il poliziotto che ha tentato di difendere i rappresentanti dei cittadini, una istituzione democratica da chi ha cercato con la forza di stravolgere il risultato di libere elezioni".



Il Consigliere allarga la sua riflessione e scrive: "Il pessimo "spettacolo" a cui assistiamo, sia a livello locale che nazionale è la dimostrazione di quanto siano sorde certe orecchie al messaggio del Presidente della Repubblica ma anche all'esortazione di Papa Francesco! Il noi continua ad essere messo in ombra dall'io, i costruttori continuano ad essere minoranza soffocati da individualismi distruttivi e dall'incapacità, in momenti di eccezionale gravità, di farsi vicini, pur nella diversità, per il bene comune. I cittadini sono stanchi, spaventati, arrabbiati ed è necessario trasformare questi sentimenti in una forza costruttiva! Una forza che migliori il paese, la nostra città e che consenta alle espressioni migliori della nostra società, ai giovani di essere protagoniste di una rinascita".



Barotti propone una politica diversa: "Credo in una politica che pratichi il confronto sulle proposte e cerchi la cooperazione per questo, dato il muro che la maggioranza ha eretto ed il silenzio di quanto resta del vecchio centrosinistra, ho scritto al Sindaco di Forte dei Marmi per esporgli le mie considerazioni sul tema dell'erosione convinto che il ripascimento del litorale apuano debba essere affrontato con uno sguardo più aperto ed ancora è per quel modo di intendere l'attività politica che ho chiesto l'intervento del Ministero a tutela di "Casa Landi"; in merito a quest'ultimo esempio vorrei ringraziare pubblicamente il Ministro e la Sua segreteria per la pronta risposta: la Soprintendenza, nei prossimi giorni, eseguirà un sopralluogo "le cui risultanze saranno successivamente valutate per programmare, con i diversi proprietari dello stabile, eventuali lavori di restauro"". La nota si chiude con un invito ai giovani: "Esorto i giovani, le nostre ragazze, i nostri ragazzi a diventare protagonisti di questo tempo per progettare il tempo che verrà! Non scoraggiatevi, fatevi avanti! La città ha bisogno di voi, non lasciate che una stagione politica terminata ed un'altra ormai prossima al naufragio vi mettano in disparte!"