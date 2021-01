Il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d'Italia ha iniziato ad estendere un programma elettorale per le amministrative 2022

martedì, 26 gennaio 2021, 14:32

Il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d'Italia ha iniziato ad estendere un programma elettorale per le amministrative 2022, atto a far uscire Carrara dal baratro politico, sociale, economico, amministrativo, culturale in cui è piombata per colpa di incapaci amministrazioni comunali, di stampo sinistroide e grillino che si sono succeduti nei decenni alla guida della città.

Pur avendo - prosegue la nota - persone competenti che stanno lavorando, in base alle loro specifiche capacità al programma, essendo il motto del coordinamento comunale di Fratelli d'Italia "per la gente, in mezzo alla gente, per una politica intesa come forma di volontariato per il bene della collettività", il coordinamento stesso si dichiara aperto a ricevere da cittadini contributi di idee per il bene della città.

Gli interessati potranno inviare le loro proposte al seguente indirizzo e-mail:

programmafdicarrara2022@gmail.com .

Una volta completato il programma , sarà sottoposto alle altre forze di centrodestra per poter poi fare una sintesi con i loro programmi , nella certezza che questa sintesi sarà quanto di più realista affinché Carrara abbia finalmente un'amministrazione comunale che si preoccupi esclusivamente del bene della Città.