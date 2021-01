Il M5S rispedisce al mittente le critiche

mercoledì, 27 gennaio 2021, 17:18

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di rispedire al consigliere Vannucci tutte le critiche e le accuse che questo ha lanciato sull'operato di questa amministrazione: "Nutriamo rispetto per il consigliere Vannucci, ma se lui afferma che i Grillini non hanno fatto niente allora noi possiamo tranquillamente affermare che in 19 anni di sua presenza in politica e al comando della città ha fatto parte di quei meccanismi che hanno portato Carrara dove l'abbiamo trovata, impantanata in acque stagnanti, senza prospettive e senza visioni di cambiamento per il futuro. Rispediamo al mittente i facili moralismi del consigliere Vannucci, che spesso non ricorda di essere stato assessore del Comune di Carrara proprio quando la politica ha fatto perdere via via importanza alla città sulla questione sanità, ha lasciato che l'ospedale chiudesse senza garantire a Carrara servizi come la casa della salute, ha lasciato scivolare Carrara in un oblio che l'ha fatta scomparire sul piano economico e lavorativo"



Il Movimento 5 stelle ha inoltre sottolineato l'operato fatto fino a questo momento dall'insediamento della giunta: -"Sulle scuole abbiamo investito tempo e risorse fin da subito e concluso tutti gli studi di vulnerabilità sismica che avrebbero dovuto esser conclusi nel 2013. Il regolamento sulle concessione degli agri marmiferi, il POC (piano regolatore, per intenderci) e i PABE (piani attuativi dei bacini estrattivi) attendevano qualcuno col coraggio di riscrivere il futuro di Carrara, una nuova visione di città e la sua protezione dal dissesto idrogeologico. Quel qualcuno non è mai arrivato fino a quando il Movimento 5Stelle ha varcato le porte del comune".

"Noi, gli incompetenti, ha concluso infine il Movimento 5 Stelle - abbiamo portato il coraggio, quello che a questa città mancava da troppo tempo. Visti i tanti anni passati in politica forse è giunto il momento che il consigliere Vannucci si faccia da parte e magari che il centro destra trovi un candidato nuovo invece di un usato sicuro, camuffato da lista civica e proveniente dal centro sinistra (a braccetto dell'altro saltafossi, tal Bernardi). Carrara ha diritto ad altro, deve pretendere molto di più: per questo noi continuiamo a lavorare, per questo noi ci siamo e ci saremo!"