M5S: "ASMIU, servizio raccolta verde interrotto senza avvisare”

Altre notizie brevi

mercoledì, 6 gennaio 2021, 18:24

Sono state confermate, per tutto il 2021, le misure straordinarie di sostegno ai lavoratori residenti in Toscana - e ai loro familiari a carico - colpiti dalla crisi economica, che prevedono il riconoscimento all'esenzione dal ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali Asl a vantaggio delle persone in possesso dei seguenti requisiti:

martedì, 5 gennaio 2021, 20:26

Il gruppo consiliare del PD Massa si è rivolto al presidente del consiglio comunale per l'atto di consiglio del 04-09-2020 n.141. Variante N.1 al regolamento urbanistico delle NTA per l'adeguamento alla LR N.41 /2018, al regolamento DGPR 39/R/2018. Il consigliere comunale Stefano Alberti ha spiegato: "Sono passati pochi mesi dall'approvazione in consiglio comunale...

martedì, 5 gennaio 2021, 19:42

Il 2021 rappresenta un anno nodale per il futuro del nostro sistema previdenziale. Dopo gli “aggiustamenti” recati dalla legge di Bilancio 2021 dovrebbe riprendere nei primi mesi dell’anno il percorso di concertazione per delineare un nuovo intervento di riordino che si prefigge di essere per quanto possibile duratura e stabile.

martedì, 5 gennaio 2021, 14:45

Un'area di bassa pressione associata ad aria fredda di origine artica manterrà condizioni di instabilità sulla Toscana fino a domani, mercoledì 6 gennaio, con possibili nevicate a bassa quota.Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso all'intera giornata di domani il codice giallo per il rischio idrogeologico e la neve, codice...

martedì, 5 gennaio 2021, 13:52

Tutti d'accordo gli operatori dello spettacolo nell'affermare che cinema e teatri non possono restare chiusi.. Far calare il sipario sull'intrattenimento cinematografico e teatrale avrà come risultato una crisi molto profonda non solo da un punto di vista economico, ma anche umano, sociale e psicologico.

martedì, 5 gennaio 2021, 13:25

Emesso aggiornamento allerta codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore attualmente in corso, fino alle ore 23.59 di mercoledì 6 gennaio 2021.

martedì, 5 gennaio 2021, 09:21

Il Polo di Istruzione Tecnica “Domenico Zaccagna” di Carrara comunica che nei giorni lunedì 11 gennaio, sabato 16 gennaio e sabato 23 gennaiocisarà la possibilità per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, di visitare on line entrambi i plessi dell’istituto (“sede Zaccagna” _...

lunedì, 4 gennaio 2021, 12:53

Emesso aggiornamento allerta codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore attualmente in corso, fino alle ore 23,59 di martedi 05.01.2021.

lunedì, 4 gennaio 2021, 12:51

C’è tempo fino a lunedì 8 febbraio 2021 per presentare la domanda per la selezione ad uno dei 12 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale “Info Salute Toscana Nord Ovest”. Il progetto fa parte del programma “Tutela della salute nel territorio della USL Toscana Nord Ovest” realizzato da...

lunedì, 4 gennaio 2021, 09:24

La Lega Massa interviene in merito all'aggravarsi del problema dell'erosione costiera: "Mentre la Regione Toscana continua il suo sonno profondo sul tema erosione, la Neo-Assessore regionale Monni cerca di parare i colpi promettendo di informarsi. Ma la neo Assessore dov'era negli anni precedenti? Ve lo diciamo noi: era consigliere regionale,...