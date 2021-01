M5S: "Bene i continui investimenti sulla scuola"

martedì, 19 gennaio 2021, 16:46

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle è soddisfatto delle cifre che l'amministrazione ha investito per gli asili nido del territorio comunale e delle attenzioni continue verso le scuole che dall'insediamento non sono mai venute meno.



"Nel 2017 - esordisce il M5S -, appena insediati, si era partiti col portare a compimento gli studi di vulnerabilità sismica su tutti gli edifici scolastici, che avrebbero dovuto esser terminate nel 2013, e si è passati agli interventi riguardanti gli adeguamenti alle normative, il miglioramento ed efficientamento energetico, vincendo importanti bandi che hanno permesso di riqualificare completamento la materna Girotondo e che permetteranno presto di intervenire su altri edifici.



"Si è preso in mano lo studio di fattibilità della Giromini - afferma -, monco perché relativo ad una porzione della scuola, si sono stanziati fondi e si è riprogettata tutta la scuola, per dare alla città un edificio interamente rinnovato. Si è ricostruita un'intera ala della scuola Taibi di Fossone. Per affrontare l'emergenza covid e in tempo record sono stati individuati, iniziati e conclusi i lavori necessari a permettere un rientro in sicurezza degli alunni nel settembre scorso.Si continuano gli investimenti con le azioni di miglioramento grazie ai 150.000 € che l'amministrazione ha investito per gli asili nido negli ultimi 5 mesi in arredi, giochi, attrezzature per le cucine e quanto necessario a permettere una maggiore sicurezza dei piccoli negli asili nido in questo momento difficile a causa del Covid, azione che in parallelo ha visto la sospensione delle rette per due mensilità e l'acquisto di smartphone per una agevole comunicazione con le famiglie. Azioni importanti che servono a garantire maggiore sicurezza dei bambini e che sono un aiuto alle famiglie che fruiscono di questi servizi".



"Le scuole sono i luoghi dove i nostri figli trascorrono buona parte della giornata, dove crescono, socializzano e imparano. Sulle scuole si è deciso da subito di attuare azioni importanti , necessarie e che aspettavano da tempo di esser fatte. Il lavoro non è certamente finito, tante sono le cose da fare per rimettere al passo coi tempi gli edifici scolastici del territorio, e siamo sicuri che grazie a quanto già fatto da questa amministrazione e a quanto in programma per i prossimi mesi avremo finalmente un patrimonio edilizio scolastico migliore" conclude.