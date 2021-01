M5S Carrara: "L'emergenza continua e l'amministrazione c'è"

giovedì, 21 gennaio 2021, 15:19

Così il Movimento 5 Stelle in una nota rilasciata alla stampa: "In una situazione di emergenza che non dà tregua e crea difficoltà a tantissimi cittadini, siamo soddisfatti della risposta che l'amministrazione continua a mettere in campo con servizi e risorse economiche che in questa fase sfiorano i 600.000€ totali per i soli buoni spesa ed aiuti alimentari.

Grazie al lavoro del settore sociale, che da febbraio 2020 non ha mai smesso di occuparsi dell'emergenza in atto assieme ad associazioni e protezione civile, la gestione degli aiuti alla cittadinanza è stata garantita attraverso modalità snelle che permettono le migliori tutele per prevenire il rischio di contagio per l'utenza, i volontari e gli addetti ai servizi.



Come gruppo ci sentiamo in dovere di ringraziare nuovamente tutti quei soggetti che a vario titolo stanno continuando a spendere le proprie energie per aiutare chi ne ha bisogno, non dimenticando il personale del settore sociale e della protezione civile che gestisce la parte emergenziale assieme all'ordinario garantendo ai cittadini servizi delicati ed essenziali.

"Durante l'ultima seduta di commissione sociale - interviene la presidente della commissione sociale Tiziana Guerra - abbiamo avuto nuovamente ospiti la dirigente del settore sociale Dott.ssa Micheletti e l'assessore al sociale Anna Galleni per un monitoraggio della gestione di questo periodo emergenziale anche attraverso dati numerici.



Le domande totali arrivate al 31/12/20 sono state 997, un numero che ci fa capire che molti cittadini vivono una situazione di difficoltà che persiste e che deve essere affrontata continuando a garantire loro aiuti e servizi efficienti. E' stato importante che nella prima fase del lockdown l'amministrazione abbia garantito aiuti alle oltre 4000 domande pervenute gestendo un fondo di poco superiore ai 500.000 € (tra fondi governativi, risorse proprie e versamenti volontari sul conto dedicato) e che adesso garantisca la prosecuzione degli interventi a favore di chi si trova in difficoltà con un ulteriore fondo che nel complesso supera 550.000 € (tra fondi governativi e risorse proprie) oltre ad una convenzione pari a 50.000€ con tre associazioni che, vinto apposito bando , si occupano della distribuzione di pacchi alimentari ai cittadini che ne hanno necessità. Ci è stato spiegato che tutti i cittadini che hanno fatto richiesta nei termini previsti sono contattati uno ad uno telefonicamente, informati dell'esito della pratica e invitati al ritiro dei buoni spettanti con appuntamento dedicato.



Dobbiamo mantenere costante conoscenza del mutare della situazione e per questo ci aggiorneremo nuovamente invitando l'amministrazione in commissione"

Tutti i cittadini che hanno fatto richiesta dei buoni spesa saranno quindi contattati direttamente dal settore sociale ed inoltre, se resteranno fondi disponibili, potranno essere evase anche nuove richieste.



Non può mancare un doveroso ringraziamento all'Assessore Galleni che sta garantendo trasparenza e uniformità nella gestione di un settore tanto difficoltoso quale il settore sociale".