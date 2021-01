M5S: "A breve la conclusione dell'approvazione del secondo bacino estrattivo"

venerdì, 29 gennaio 2021, 17:17

Si stima nel più breve tempo possibile la conclusione dell'approvazione del secondo bacino estrattivo, il numero 14 dei PABE. Sono infatti riprese le commissioni congiunte di marmo, urbanistica e ambiente che introducono maggiori tutele e prescrizioni.



"La scheda 14 è composta dai bacini di Piscinicchi e Pescina Boccamaglia Bassa che ricadono in area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con presenza di aree boscate e anche habitat da conservare e presenza di importanti sorgenti a uso idropotabile - spiegano i 5 Stelle di Carrara - Tra le importanti caratteristiche che lo differenziano dal bacino 15 individuiamo aree di ricerca per cui l'attività estrattiva può svilupparsi soltanto nell'ambito delle aree in disponibilità delle cave. Quindi nelle zone al di fuori dell'area in disponibilità attuale della cava, l'attività estrattiva non è e non sarà consentita". Un piano che mira al futuro e al lungo termine: "Nelle prossime sedute saranno valutate le osservazioni arrivate dai privati tenendo conto degli indirizzi di tutela - conclude il Movimento - in questo modo si gettano le basi per la conservazione e la valorizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, non solo nel breve ma anche a lungo termine, continuando a delineare la nostra visione di città e di comunità".