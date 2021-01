Scadenza modello Red pensionati Inps

sabato, 30 gennaio 2021, 16:17

L'Inps verifica annualmente i redditi personali dei pensionati e dei familiari che possono influire sulle prestazioni collegate, come: integrazioni al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, trattamenti di famiglia, pensioni ai superstiti e altri benefici.

Il modello Red è una dichiarazione della situazione reddituale annuale, che deve essere inviata telematicamente all’Inps, per non sospendere la pensione e ricevere tutte le prestazioni Inps previste dalla legge.

E’ una dichiarazione obbligatoria soprattutto per chi ha altri redditi, come proprietà di seconde abitazioni o case concesse in locazione, o pensioni o redditi di lavoro dipendente conseguiti in Italia o all’Estero.

Quindi ogni anno, il pensionato, deve controllare se è tenuto a comunicare i redditi dell’anno precedente, per continuare a percepire la pensione e per ricevere continuamente, la quattordicesima e le maggiorazioni sociali.

Il modello RED Inps è possibile presentarlo attraverso il Caf FENAPI.

Prima di confermare l’invio del modello RED, la FENAPI consiglia di verificare tutti i dati. Dal modello RED dipende l’importo della pensione e la continuità dei pagamenti. Il mancato invio per più di due anni, causa la sospensione della pensione.

La FENAPI rimane a disposizione degli interessati.

Centralino 0585 74931

Massa in Via Aurelia Ovest,139

Carrara in Via 7 Luglio,4

Montignoso in Via Roma, 109