Nardi: “Un saluto affettuoso al vescovo Santucci, sempre presente per la comunità”

venerdì, 15 gennaio 2021, 16:30

"Nel salutare il vescovo Santucci, che lascia la diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, voglio ricordare la sua costante presenza e vicinanza ogni qualvolta la nostra comunità ha avuto bisogno di sostegno e conforto. Non è un caso che il suo primo atto da vescovo fu di tenere una messa davanti a una fabbrica che stava vivendo una grave crisi, la Eaton, per sostenere la lotta dei lavoratori e delle loro famiglie in difesa del proprio posto di lavoro. Fu per me un segnale indelebile di partecipazione vera e sentita alla vita di una intera cittadinanza. Quella messa e quell'espressione di grande vicinanza le porterò sempre con me come un insegnamento permanente" così Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive della Camera.