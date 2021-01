Confartigianato e CNA, osservatorio delle tariffe di manodopera

Altre notizie brevi

giovedì, 14 gennaio 2021, 13:58

A seguito della pubblicazione dell’atto interpretativo del bando di concorso per l’assunzione di sette Operatori Socio-Sanitari è stato prorogato al 7 febbraio 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

giovedì, 14 gennaio 2021, 13:57

Il civico Andrea Barotti, con una nota, prende posizione su quanto accaduto nel corso dell'ultima seduta consigliare e scrive: "La vicenda del minuto di silenzio per i fatti di Washington dimostra come la destra sovranista sia lontana dal pensiero moderato conservatore; credo, altresì, che una forza politica con le radici...

giovedì, 14 gennaio 2021, 09:12

La Lega di Massa plaude al lavoro della maggioranza sul regolamento delle slot e delle vlt: "Ogni anno - esordisce - leggiamo i tristi dati in relazione al problema della ludopatia che ha ripercussioni negative sia sul soggetto che sulla sua famiglia: un vero e proprio problema sociale che sviluppa...

giovedì, 14 gennaio 2021, 09:05

Marco Ciri, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili a Mulazzo, fondatore del movimento civico "Mulazzo in Comune", interviene in merito all'iniziativa chiamata "#ScuoleSicure, che prevedrà dal #15gennaio 1.525 test rapidi a settimana agli studenti per il monitoraggio regionale anti COVID.

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:12

Sono stati pubblicati in queste ore da parte di CERMEC spa due distinti avvisi di selezione privatistica ad evidenza pubblica per titoli ed esami per la formazione di graduatorie per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

martedì, 12 gennaio 2021, 19:40

"Nelle aule scolastiche garantire una qualità dell’aria ottimale è, a prescindere, indispensabile; secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri, gli impianti di ventilazione meccanica negli edifici scolastici sono imprescindibili, al pari della sicurezza antisismica. Infatti, secondo quanto pubblicato da SIMA in collaborazione con la Cattedra UNESCO per l’educazione alla salute e...

martedì, 12 gennaio 2021, 19:39

"Mi vergogno e chiedo scusa a tutti coloro che amano la democrazia e in primo luogo alle amiche e agli amici degli Usa. Lo faccio a nome di tutte le cittadine e i cittadini della città di Massa che purtroppo hanno la sventura di dover essere governati da una amministrazione...

martedì, 12 gennaio 2021, 14:44

La Cgil Massa Carrara interviene in merito alla veterana dell'aeronautica rimasta uccisa nei fatti di Washington: "Esprimiamo stupore per quanto accaduto in consiglio comunale a Massa dove il consigliere comunale della Lega, Guadagnucci, ha chiesto un minuto di raccoglimento per la morte di Ashlli Babbit, veterana dell'aeronautica rimasta uccisa mentre...

martedì, 12 gennaio 2021, 13:42

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per ghiaccio per quasi tutta la regione (esclusa la costa e l’Arcipelago) con validità dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, mercoledì 13 gennaio.

martedì, 12 gennaio 2021, 10:18

«Da città decorata con la Medaglia d’Oro al Merito Civile per il contributo alla lotta di Liberazione, Carrara darà il suo convinto supporto a questa lodevole iniziativa»: si apre così la lettera con cui il sindaco Francesco De Pasquale ha accolto l’invito del primo cittadino di Stazzema Maurizio Verona ad...