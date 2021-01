Pieruccini (Lega): "Medicina nucleare a Massa, ennesimo schiaffo politico e morale di Bugliani alla nostra città"

Sul trasferimento della medicina nucleare a Massa, salgono le polemiche e le prese di posizione, fra cui quella della Lega che, in un comunicato, critica l'operato di Giacomo Bugliani a riguardo: "La Lega Carrara Salvini Premier condanna aspramente l'ennesimo schiaffo politico e morale del consigliere Giacomo Bugliani nei confronti della nostra città – afferma - e anche se eravamo riusciti a bloccare la demolizione del Monoblocco decisa e condivisa da lui e da tutto il Pd locale e regionale, con il convinto sostegno del sindaco De Pasquale, non siamo riusciti ad ottenere quello che era stato sancito dal PAL del 2013, cioè il trasferimento a Carrara di medicina nucleare. Siamo stati informati infatti che l'Azienda USL Toscana nord ovest ha già approvato la documentazione tecnica dello studio di fattibilità e la realizzazione del progetto che sarà finanziato attraverso i fondi della Regione Toscana. Grazie al consigliere massese del Pd Bugliani, il nuovo reparto sorgerà, anziché come previsto dal PAL del 2013 all'ospedale di Monterosso a Carrara, in uno spazio verde accanto all'ospedale Noa a Massa, come del resto promesso in campagna elettorale per fare man bassa di voti".