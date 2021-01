Provincia, selezione pubblica per esecutore tecnico

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:32

Il presidente del Gruppo Misto di Maggioranza Roberta Dei chiede che l’Azienda Usl Toscana NordOvest garantisca a Massa un centro dove effettuare tamponi, poiché i cittadini si vedono costretti a rivolgersi a strutture private o devono assumersi i costi di una “trasferta” in città più lontane, come Aulla.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:30

In un comunicato congiunto, Rifondazione Comunista e Massa Città in comune, prendono in considerazione Carrarafiere, i cui spazi sono stati utilizzati per le vaccinazioni e che, a loro dire, sono stati ampiamente sottovalutati nel loro potenziale.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 14:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 gennaio, sono 179. In provincia di Massa Carrara si registrano oggi 50 nuovi casi di contagio da Covid-19 e un decesso. nel dettaglio:

martedì, 26 gennaio 2021, 17:56

Come tutti gli anni il Garibaldi Carrara si unisce alle celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto: "Dopo aver portato negli anni centinaia di ragazzi delle scuole e pubblico di tutte le età nelle nostre sale, non si poteva mancare nonostante il periodo a questo appuntamento con...

martedì, 26 gennaio 2021, 17:45

"Raggi incompetente,si dimetta." Questa l'affermazione di Lucian Martisca responsabile del movimento giovanile di FI. "Il Comune di Carrara è ormai allo sbando, e gli assesori completamente inadatti ai loro ruoli, lo dimostra Andrea Raggi con un post su facebook, dove chiede pubblicamente di trovare degli "sponsor" per portare avanti i...

martedì, 26 gennaio 2021, 17:15

Carlo Milani, ingegnere massese ed esperto della storia della città, rivolge un appello ai cittadini affinché aderiscano alla raccolta firme da presentare al sindaco Persiani, perché apporti alcune modifiche al piano di rifacimento della stazione di Massa, che, stando al rendering pubblicato sul sito del comune, prevederebbe la distruzione di...

martedì, 26 gennaio 2021, 16:12

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 gennaio, sono 128. In provincia di Massa Carrara si registrano 23 nuovi casi di contagio da Coronavirus e due decessi. Nel dettaglio:

martedì, 26 gennaio 2021, 14:32

Il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d'Italia ha iniziato ad estendere un programma elettorale per le amministrative 2022, atto a far uscire Carrara dal baratro politico, sociale, economico, amministrativo, culturale in cui è piombata per colpa di incapaci amministrazioni comunali, di stampo sinistroide e grillino che si sono succeduti nei...

martedì, 26 gennaio 2021, 14:21

Emesso dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale un codice giallo per ghiaccio che interesserà tutta la Toscana (con la sola eccezione dell'Arcipelago) dalle 18 di oggi, martedì, fino alle 12 di domani, mercoledì.Dalla serata di oggi e fino alla mattinata di domani possibile formazione di ghiaccio sulle zone soggette a ristagni/scorrimenti...

lunedì, 25 gennaio 2021, 20:55

"Da più parti - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - giungono chiare segnalazioni in merito a grosse difficoltà, causate dalle modalità di pagamento presso il Cup di Massa."