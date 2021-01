Regolamento urbanistico, interviene Alberti

martedì, 5 gennaio 2021, 20:26

Il gruppo consiliare del PD Massa si è rivolto al presidente del consiglio comunale per l'atto di consiglio del 04-09-2020 n.141. Variante N.1 al regolamento urbanistico delle NTA per l'adeguamento alla LR N.41 /2018, al regolamento DGPR 39/R/2018.



Il consigliere comunale Stefano Alberti ha spiegato: "Sono passati pochi mesi dall'approvazione in consiglio comunale della variante 1 per l'adeguamento del RU alle normative regionali sul rischio idrogeologico; passaggio in consiglio comunale che, é importante ribadire, aveva di fatto precluso una partecipazione effettiva delle opposizioni al miglioramento del testo poi approvato".



"Oggi - ha continuato Stefano Alberti- si rincorrono voci dal palazzo comunale che la variante abbia avuto uno stop dalla regione Toscana per una procedura non corretta: sembra che non siano stati depositati preliminarmente al genio civile i documenti di accompagnamento alla delibera di variante e che tale mancanza obblighi alla riadozione della stessa con un pregiudizievole ritardo per imprese e cittadini di usufruire di interventi più "estensivi" sul patrimonio edilizio esistente." Per queste ragioni il gruppo consiliare ha interrogato inoltre il sindaco di Massa Francesco Persiani per sapere se corrisponde al vero questo stop alla delibera per una procedura non corretta/non conforme alle disposizioni normative regionali.