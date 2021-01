Rifondazione comunista e Massa città in comune: "Carrarafiere, spazio dimenticato e sottovalutato dagli amministratori"

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:30

In un comunicato congiunto, Rifondazione Comunista e Massa Città in comune, prendono in considerazione Carrarafiere, i cui spazi sono stati utilizzati per le vaccinazioni e che, a loro dire, sono stati ampiamente sottovalutati nel loro potenziale.



"Un primo passo insufficiente rispetto a quanto chiediamo da quasi un anno - dice il comunicato - non ci soddisfa nemmeno il fatto che la procura della Repubblica potrebbe trasferirvi ì dibattimenti per i processi con più indagati. Fallimentare è stato l'approccio di tutta la politica locale prosegue- nel non considerare quello spazio una soluzione tampone e temporanea per avere scuole in presenza in sicurezza come fatto alla Fiera di Bologna.



Il negazionismo dei tecnici della provincia di Massa-Carrara sull'utilizzo di quella sede meriterebbe una seria presa di posizione del presidente Lorenzetti, che troppo spesso trova soluzioni per studenti a vantaggio del capitalismo privato e quasi mai per l'interesse pubblico".