Rinnovo organi Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara

venerdì, 22 gennaio 2021, 16:02

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara informa di aver avviato le procedure di designazione necessarie alla nomina di tre membri del Consiglio di Amministrazione e dell’intero Collegio Sindacale, che giungeranno a naturale scadenza il giorno 16 febbraio. Le procedure si svolgeranno in ossequio a quanto previsto dai vigenti Statuto e Regolamento per la procedura per la composizione degli Organi Statutari consultabili e scaricabili dal sito della Fondazione (www.fondazionecrcarrara.com) nella sezione “Fondazione trasparente”. Premesso che, per il rispetto della rappresentanza di genere, i membri da nominare dovranno essere almeno due di sesso femminile per il Consiglio di Amministrazione e almeno uno di sesso diverso dagli altri due per il Collegio Sindacale, si precisa che il criterio prioritario per la nomina sarà il meccanismo delle “liste” così come previsto dagli artt. 8 e 9 del succitato Regolamento. Le liste, che potranno avere un numero di candidati non superiori a cinque e non inferiori a tre, dovranno essere presentate da almeno 5 componenti il Comitato di Indirizzo nei termini indicati dalle norme del Regolamento e cioè sino a cinque giorni prima della data fissata per la votazione. Nel caso in cui non venissero presentate liste ovvero venisse presentata un'unica lista, il Comitato procederà alla nomina su candidature singole. A tal fine si invita pertanto chiunque fosse interessato ed in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 14 e 15 dello Statuto a sottoporre la propria candidatura secondo le modalità sotto riportate. Si precisa, pertanto, che nel caso in cui venissero presentate le liste, le candidature individuali non saranno prese in considerazione dal Comitato di Indirizzo. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria della Fondazione entro e non oltre la data del 5 febbraio 2021, tramite email all’indirizzo segreteria@fondazionecrcarrara.com indicando nell’oggetto “Candidatura componente CdA” oppure “Candidatura componente Collegio Sindacale” e dovranno essere corredate di curricula, accompagnati dalle dichiarazioni previste dai commi 4 degli artt. 8 e 9 del Regolamento. La Fondazione si riserverà poi di richiedere qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria.