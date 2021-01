Sessione di bilancio 2021-2023 in provincia

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:53

Arriva a conclusione il percorso dedicato alla sessione di bilancio 2021-2023 della Provincia di Massa-Carrara: dopo la riforma delle Province infatti l’iter prevede un primo passaggio in consiglio provinciale per l’adozione del Dup, il documento unico di programmazione, e del bilancio preventivo. Successivamente i due testi passano all’assemblea dei sindaci, chiamata ad esprimere un parere sui due documenti, quindi un secondo passaggio in consiglio provinciale per l’approvazione definitiva.

Il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha quindi convocato il consiglio provinciale per la prima seduta martedì 2 febbraio 2021 alle ore 18,30 in videoconferenza.

Questo l’ordine del giorno:

- comunicazioni del presidente

- approvazione verbali seduta precedente del 30/12/2020

- regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019. decorrenza 1 gennaio 2021

- adozione Dup 2021-2023 e bilancio di previsione 2021-2023

- concessione del diritto di superficie di una porzione di terreno sito in Villafranca - via Antiga - alla soc. enel, per la realizzazione di una cabina di trasformazione

- l. 190/2012 – delibera anac n. 1064 del 13 novembre 2019 “piano nazionale anticorruzione 2019” linee di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza in vista dell’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (ptpct) 2021-2023

- interrogazioni/interpellanze/mozioni/ordini del giorno

L’assemblea dei sindaci è invece convocata per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione del Dup e del bilancio adottata dal Consiglio mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 16.

La seconda lettura e approvazione definitiva dei due documenti avverrà nella seduta del Consiglio provinciale convocata per mercoledì 3 febbraio 2021 alle 18,30