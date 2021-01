Stefano Agnesini (Confederazione imprese unite per l'Italia): " Prendiamo le distanze dalla proposta di obbligo di certificato vaccinale per i nostri aderenti"

Altre notizie brevi

lunedì, 25 gennaio 2021, 20:38

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 gennaio, sono 142.

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:35

La segreteria provinciale del Movimento Giovanile della sinistra Massa Carrara, in una nota stampa, giudica la mozione di sfiducia presentata in consiglio comunale dalle opposizioni, come una mossa inutile, seppur non sbagliata :"Benedetti merita di essere sfiduciato ogni giornov - recita il comunicato - visto il modo arrogante e fazioso...

lunedì, 25 gennaio 2021, 16:05

Emesso dalla Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale un codice arancione per ghiaccio che interesserà tutta la Toscana dalle 18 di oggi, lunedì, fino alle 12 di domani. Inoltre esteso fino alle 20 di oggi il codice giallo per vento (sud della regione) e mareggiate (costa nord-centro e Arcipelago).Dopo il transito della...

domenica, 24 gennaio 2021, 16:14

La denuncia della Uil Pensionati: "Ormai è il gioco dell'oca. Un enorme disagio soprattutto per gli anziani. L'azienda trovi una soluzione"

domenica, 24 gennaio 2021, 16:10

Maltempo in Toscana, nuova allerta meteo dalla sala operativa unificata della Protezione civile. E' prorogato il codice arancione per mareggiate dalla notte di oggi,domenica 24 gennaio fino alla giornata di lunedì 25. In particolare dalla notte di domani è previsto il rapido aumento del moto ondoso a nord dell'Elba fino a mare agitato o...

sabato, 23 gennaio 2021, 19:43

Il Movimento cinque stelle di Carrara, esprime, in una nota stampa, la sua soddisfazione per aver appreso che alcuni soggetti nel comune stanno intraprendendo iniziative nei confronti di alcuni fabbricati, sfruttando il decreto rilancio del governo che prevede, per chi effettuerà interventi di isolamento termico , sostituzione degli impianti di...

sabato, 23 gennaio 2021, 19:27

Presso gli uffici del Caf Fenapi di Massa Carrara è stato implementato un apposito servizio che fornisce assistenza e consulenza per le pratiche di successione.

sabato, 23 gennaio 2021, 19:20

Continuano all'insegna della salute e del benessere le iniziative offerte gratuitamente dalle farmacie di Nausicaa Spa ai cittadini di Carrara. Lunedì 25 gennaio alla farmacia comunale "del Cavatore" (via del Cavatore, 27) si svolgerà un incontro totalmente gratuito con la nutrizionista Alessandra Parasole.

sabato, 23 gennaio 2021, 13:09

Emesso aggiornamento allerta arancione per mareggiate attualmente in corso fino alle ore 23:59 di sabato 23 gennaio 2021. Allerta gialla per rischio idrogeologico reticolo minore, mareggiate e vento fino alle ore alle 23:59 di domenica 24 gennaio 2021.

sabato, 23 gennaio 2021, 13:06

