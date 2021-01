Superbonus Erp

giovedì, 21 gennaio 2021, 16:44

Erp prevede per il territorio di Massa Carrara una spesa di 40 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico di 35 fabbricati che complessivamente hanno 800 alloggi popolari grazie al superbonus del decreto rilancio del governo Conte. In particolare, per Massa e Lunigiana sono previsti lavori in venticinque edifici con 450 alloggi, per il Comune di Carrara in dieci palazzi popolari con 350 alloggi per una spesa di circa 20 milioni di euro. Fra i lavori in programma, tutti finanziabili con l'ecobonus e il sismabonus, anche interventi per migliorare gli ascensori e ristrutturare gli infissi. Per la realizzazione di questi lavori Erp ha messo in cantiere un percorso che partirà a febbraio con un bando apposito. Per il presidente di Erp, Luca Panfietti, quanto previsto dal decreto per l'edilizia residenziale pubblica è "un'opportunità importante che stiamo cercando di sfruttare al massimo. Stiamo già verificando con le amministrazioni comunali della provincia le compatibilità urbanistiche e catastali per poter procedere agli interventi". In sostanza l'ente di edilizia residenziale pubblica si avvale di quanto previsto dal decreto rilancio che ha introdotto il superbonus cioè una detrazione del 110 per cento su quanto speso per lavori di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, riduzione del rischio sismico e altri lavori nei condomini o in singoli alloggi. Da questo beneficio del superbonus sono escluse le nuove costruzioni. Vengono agevolati i grossi interventi che puntano a migliorare la prestazione termica dell'edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico.

Lavori approvati dal Lode

Il Lode, la conferenza dei sindaci dei Comuni della provincia apuana, ha approvato lavori di Erp di Massa Carrara nelle case popolari per 3 milioni e 486 mila euro provenienti da finanziamenti vari. Di questi soldi, 1 milione e 552mila euro saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria di fabbricati e la ristrutturazione di alloggi popolari nel Comune di Carrara. Gli interventi, in calendario per quest'anno, riguardano gli edifici di via Brigate Partigiane 3ab, per i quali è prevista una spesa di 185mila euro, e settanta alloggi gestiti da Erp, per una spesa di 1milione e 367mila euro. Saranno eseguiti interventi di ristrutturazione che riguarderanno, fra l'altro, l'abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento degli impianti elettrici condominiali e lavori per garantire una maggiore sicurezza alle famiglie. Sempre nel Comune di Carrara, nel cui territorio sono gestiti da Erp 1808 alloggi popolari, dal 2010 ad oggi sono stati eseguiti dall'ente di edilizia residenziale pubblica interventi per 18milioni e 250mila euro. Una parte di questa somma, 14 milioni e 340mila euro, è stata utilizzata per ristrutturare palazzi popolari e per nuove edificazioni. L'altra parte, 3milioni e 910mila euro, è servita a finanziare lavori di ristrutturazione in alloggi popolari da riassegnare a famiglie aventi diritto.