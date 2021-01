Viabilità: interruzione della circolazione sulla Sp 49 del Cemento (Via Marchetti) nel Comune di Massa

Altre notizie brevi

venerdì, 15 gennaio 2021, 19:09

Il coordinatore comunale di Forza Italia Domenico Piedimonte riafferma la posizione del partito, reclamando la lotta per escludere la categoria dei balneari dalla normativa “Bolkestein”.

venerdì, 15 gennaio 2021, 19:07

Così il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, si rivolge ai propri concittadini con il consueto aggiornamento sull'andamento dei contagi sul territorio:"Buona sera,Eccoci al consueto appuntamento del venerdì per l’aggiornamento della situazione covid nella nostra città.

venerdì, 15 gennaio 2021, 16:30

"Nel salutare il vescovo Santucci, che lascia la diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, voglio ricordare la sua costante presenza e vicinanza ogni qualvolta la nostra comunità ha avuto bisogno di sostegno e conforto. Non è un caso che il suo primo atto da vescovo fu di tenere una messa...

venerdì, 15 gennaio 2021, 15:46

A Zeri (Ms), in Lunigiana, patria della pecora zerasca, tanta neve (fino a 2 metri al Passo dei Due Santi) come quella caduta in questi giorni non la vedevano da almeno vent'anni. Dopo otto giorni di nevicate quasi incessanti la situazione è molto critica nonostante il giorno di tregua.

venerdì, 15 gennaio 2021, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 gennaio, sono 169.

venerdì, 15 gennaio 2021, 13:50

Codice giallo per ghiaccio dalle 18 di oggi, venerdì 15 gennaio, alla mezzanotte di domani, sabato 16, in Lunigiana, Casentino e sulle zone appenniniche interessate dalle precedenti nevicate.

venerdì, 15 gennaio 2021, 11:43

La circolazione veicolare lungo le Sp 43 (Zona Industriale) 3 (Massa Avenza) e 48 (del Mare, Viale Zaccagna) viene interrotta nei giorni 18, 19 e 20 gennaio 2021 dalle ore 21 alle ore 01.

giovedì, 14 gennaio 2021, 19:51

Continuano gli aggiornamenti per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Carrara.

giovedì, 14 gennaio 2021, 19:08

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 gennaio, sono 119.

giovedì, 14 gennaio 2021, 18:52

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per ghiaccio sulla fascia appenninica con validità dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, venerdì 15 gennaio.Domani bassa probabilità di isolati temporali in Arcipelago (in particolare quello meridionale), mentre nelle prime ore possibile locale formazione di ghiaccio solo...