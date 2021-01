Vox Italia chiede la riapertura del cinema Astor

Altre notizie brevi

sabato, 2 gennaio 2020, 12:32

Omar Tognini, vicesindaco di Licciana Nardi: Con la scomparsa di Sonia, presidente del Centro Commerciale naturale del Masero e Terrarossa, tutti noi perdiamo non solo un punto di riferimento, ma anche un’amica sincera, sempre disponibile al confronto e al dialogo.

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:59

Ancora piogge in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre, nelle le aree nord-occidentali per poi estendersi, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani venerdì 1 gennaio,...

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:02

Emessa allerta codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 18 fino alle ore 23.59 di venerdì 1 gennaio 2021.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 14:01

Questa sera alle ore 18 mons. Raffaello Piagentini presiederà la tradizionale celebrazione eucaristica di fine anno nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio, una ricorrenza liturgica strettamente connessa con il dogma mariano di Theotókos, titolo attribuito a Maria di Nazareth il 22 giugno 431, durante il Concilio di Efeso.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 13:23

ASMIU comunica che a partire da lunedì 4 gennaio 2021 sarà aperto l’infopoint per la distribuzione dell’attrezzatura per raccolta differenziata domiciliare presso la sede di Villa Cuturi in Viale Vespucci n. 24. L’infopoint sarà aperto da lunedì a sabato dalle ore 9:30 alle ore 16:00.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 13:18

Cna ricorda Umberto Roffo. Uomo dalle tante passioni e dalle tante vite, Roffo era stato negli anni '80 dirigente dell'associazione degli artigiani a fianco dei lavoratori delle imprese e dei lavoratori del settore marmo. Un impegno il suo che l'associazione bene ricorda nonostante siano passati tanti anni.

mercoledì, 30 dicembre 2020, 13:17

È on line e scade il 10 gennaio 2021 il bando per richiedere supporto finanziario e assistenza tecnica dedicato ad aziende italiane che contribuiscono alla lotta contro il COVID-19. All’indirizzo web https://s.surveyanyplace.com/usaid_covid è disponibile il questionario, in italiano e in inglese, per candidare la propria azienda, PMI o start-up che...

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:55

"Buone feste. In un anno così complesso non volevamo farvi mancare la nostra vicinanza per augurare a tutti buone feste con l'auspicio di un 2021 sereno. Sappiamo quanto siamo stati tutti fortemente toccati da questa emergenza, ma insieme non perdiamo la fiducia per un futuro diverso e forse migliore.

martedì, 29 dicembre 2020, 16:32

Parte con il nuovo anno, la campagna “Insieme contro il virus”, ideata da CTT Nord e CAP in collaborazione con l’Azienda Speziali Laurentiani, che ha origine a Perignano (Pisa) nel 1821.

martedì, 29 dicembre 2020, 14:36

L’amministrazione ha riattivato il bando per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per gli interventi di bonifica di manufatti o materiali contenenti amianto da fabbricati ed edifici a uso civile, produttivo, commerciale/terziario e agricolo e in aree private.