Acqua, il sindaco di Massa ha firmato l'ordinanza

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:17

In via estremamente cautelativa e precauzionale ed in attesa del completamento delle analisi da parte di Gaia, il sindaco ha firmato l'ordinanza n. 33 del 12-02-2021 consultabile sul sito del comune di Massa assieme alla cartografia.