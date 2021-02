Alloggi Erp, pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione

venerdì, 5 febbraio 2021, 14:22

Sulla pubblicazione della graduatoria definitiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'assessore al sociale Amelia Zanti aveva pubblicamente e più volte rassicurato sui tempi previsti dagli uffici comunali per completare i necessari controlli di legge stimando come possibili i primi giorni di febbraio.

“Per noi il tema sociale e la condizione di famiglie disagiate ed in difficoltà sono una priorità. Con questa pubblicazione, Erp potrà procedere a risolvere molte situazioni critiche. Ringrazio l’assessore Zanti e gli uffici per l’enorme lavoro svolto in questi mesi e per l’ottimo risultato ottenuto” dichiara il sindaco Francesco Persiani.

La graduatoria definitiva per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è stata pubblicata all'Albo pretorio con determinazione dirigenziale n.218 del 4-02-2021. Gli uffici del settore Sociale hanno esaminato 250 domande di cui 202 ammesse in graduatoria e 48 escluse.

“Come promesso, l’atto è stato firmato e la graduatoria definitiva è stata pubblicata” dichiara l’assessore Zanti spiegando che “nel frattempo, abbiamo definito le posizioni di diversi cittadini presenti nella graduatoria precedente e che da anni si trovavano in una situazione di emergenza abitativa. Avendo risolto queste particolari situazioni, abbiamo liberato anche alcuni posti nelle strutture emergenziali”.

Gli uffici comunali, nei mesi scorsi, avevano assistito gli interessati nella compilazione dei documenti e nella presentazione degli atti mancanti necessari alla presentazione della domanda e per il primo anno è stato effettuato dagli stessi interessati, risultati avere pari punteggio, il sorteggio per la definizione della posizione in graduatoria. L’attuale graduatoria definitiva si basa sulla legge regionale n. 2 del 2019 che ha introdotto e modificato le norme delle assegnazioni e della gestione degli immobili di Erp. Sarà proprio l’ente di edilizia residenziale pubblica, in base alla suddetta normativa, a procedere con la consegna degli alloggi appena provvederà alla ristrutturazione degli stessi e a dotarli di tutte le idonee certificazioni.

Si ricorda che tale graduatoria è pubblica e consultabile nel rispetto della legge sulla Privacy secondo il numero di protocollo assegnato ad ogni domanda.