Arcangelo Argenzio, due parole di stima per il direttore (ir)responsabile

martedì, 16 febbraio 2021, 21:16

Riceviamo e, comprensibilmente, pubblichiamo queste due righe di stima pervenuteci da un lettore della Gazzetta di Massa e Carrara: Buongiorno direttore Aldo Grandi, da tempo seguo il suo notiziario e soprattutto le sue lettere online. Mi permetta di farle sentire la mia vicinanza e trasmettere la stima che ho nei suoi confronti. Seppur non la conosco direttamente e non ho alcuna altra informazione su di lei tranne quelle che traspaiono dai sui scritti, riconosco in lei lo spirito del vero giornalista. Purtroppo le altre testate provinciali sono ridotte ad un amplificatore di notizie e comunicati di comodo oppure a manipolatrici della coscienza popolare. Povera Italia, era meglio forse nel medioevo quando le notizie erano poche e viaggiavano lentissime e non come oggi che le notizie, tante e veloci, si fanno circolare solo per far piacere a signorotti politici e pseudo-amministratori. Sembra una barzelletta ed invece è drammatico come alcune notizie si ripetono su alcune tesate locali per enfatizzare delle inutilità e invece tacere su altre per assecondare gli umori di quei dieci-cinquanta personaggi che hanno in mano la provincia.