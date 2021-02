Azione: “Si pensi a contrastare la pandemia, non ad allargare la giunta”

mercoledì, 24 febbraio 2021, 18:41

La Toscana e Massa-Carrara rischiamo di diventare zona rossa, ma in regione si parla di aggiungere un assessore e due sottosegretari alla giunta regionale: Giacomo Zucchelli, coordinatore provinciale di Azione Massa-Carrara, esorta Giani a mettere da parte questo dibattito e a concentrarsi sul potenziamento della campagna vaccinale, sugli aiuti all’economia e su un piano per la scuola funzionante.

In Toscana i contagi e le morti sono in aumento e il piano vaccinale, anche se partito, sta andando a rilento, le dosi disponibili sono poche e molte categorie di lavoratori non sanno quando arriverà il loro turno, “di fronte a questi dati, vedere un dibattito politico sull’allargamento della giunta, lascia sbigottiti” commenta Zucchelli. “Non si può sostenere, come fa Fratelli d’Italia, che un nuovo assessorato e due sottosegretari siano utili al Recovery Plan” continua “In ogni caso, secondo Azione, non saranno necessario dei nuovi assessorati, ma un buon coordinamento tra quelli esistenti interessati”.

“Chiediamo quindi a Giani di insistere sul piano vaccinale, sugli aiuti all’economia, con particolare riferimento al turismo e alla ristorazione, con un piano per la scuola che ridia fiducia ai giovani” è l’appello del coordinatore, che conclude: “ora è il momento di governare ed è per questo che noi abbiamo convintamente contribuito ad eleggere Giani: per governare la Toscana e risolvere i suoi tanti problemi.”