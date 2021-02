Bando finalizzato alla selezione di giovani laureate che frequenteranno un corso presso l'Università Bocconi-School of Management con il supporto della Fondazione Bracco

domenica, 14 febbraio 2021, 13:57

Il Club Soroptimist International d'Italia promuove la formazione come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale delle donne in ogni aspetto della vita associata con particolare attenzione al mondo del lavoro.

Questo obiettivo è rivolto come soggetti preferenziali alle giovani generazioni. Per questo Soroptimist ha elaborato un bando finalizzato alla selezione di giovani laureate da tutte le facoltà che frequenteranno un corso di tre giorni presso l'Università Bocconi-School of Management con il supporto della Fondazione Bracco. Il titolo del corso sarà quest'anno "Pari opportunità, Leadership e genere, per una leadership responsabile e inclusiva".I requisiti per la partecipazioni,oltre all'età, (max 28 anni) sono il possesso di Laurea Specialistica o magistrale e di buona conoscenza della lingua inglese.

"Tra gli obiettivi del corso vi è quello di inquadrare il tema della leadership al femminile all'interno dell'attuale contesto dell'emergenza sanitaria ed economica - scrive Giovanna Bernardini, presidente di Soroptimist di Apuania - anche come forma di empowerment. e di consapevolezza del mercato del lavoro. Il corso durerà tre giorni e riguarderà tutti i temi connessi all'obiettivo imprescindibile di accrescere la presenza femminile nei ruoli cardine della società.. Le candidate dovranno compilare la domanda di partecipazione reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi e inoltrarla al seguente indirizzo: presidenza@soroptimistapuania.it