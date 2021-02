Bernardi: “Amministrazione grillina fallimentare nella gestione strade”

venerdì, 5 febbraio 2021, 18:30

Il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara), in un comunicato, attacca l’assessore Andrea Raggi per la gestione delle strade di Carrara: “Quattro anni di buche - esordisce - si potrebbe sintetizzare così il giudizio politico in merito al mandato dell'assessore Andrea Raggi, ora spalleggiato dalla sua sostenitrice più accesa, Marzia Paita. Le strade ormai lo sanno tutti sono ridotte a un colabrodo tra voragini ed avvallamenti transennati e buche che si aprono e si allagano quando piove. Ecco perché i milioni di euro annunciati dall’amministrazione grillina per il rifacimento di alcune strade , hanno creato incredulità e polemiche. E allora –continua- è pressoché inutile che Raggi si metta a raccontare che nel 2021 sarà previsto quasi un milione e mezzo di euro per sistemare le strade cittadine, per sostenere progetti che vanno dalla strada di Campocecina alla riasfaltatura di viale XX Settembre fino a interventi sulle strade a mare. Il piano strade non convince infatti come non aveva convinto il piano scuole, in quanto fallimentari entrambi e per i quali i finanziamenti previsti erano tali da non poter realizzare ciò che era stato illustrato in commissione, tanto che per le scuole si sono dovuti accendere milioni di mutui che hanno fatto slittare i lavori fino al 2022 . Per le strade – conclude-servirebbero infatti investimenti più importanti e non basterebbero di certo gli stanziamenti di 400mila euro previsti del 2020 , una cifra ridicola e non certo sufficiente ad intervenire sull'elenco di interventi previsti”.