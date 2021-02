Buoni spesa: ancora fondi per le famiglie in difficoltà

giovedì, 25 febbraio 2021, 13:27

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle interviene sull'argomento buoni spesa dopo che, nei giorni scorsi, la commissione 4 (politiche sociali, abitative, pari opportunità, diritti degli animali) ha ospitato in seduta online l'assessore alle politiche sociali Anna Galleni e la dirigente del settore sociale dott.ssa Micheletti.



"Al tavolo di commissione sono stati presentati dati numerici dai quali purtroppo si continua a rilevare una situazione di forte richiesta di aiuto da parte di molte famiglie della nostra città. Sono state infatti oltre 1000 quelle che hanno richiesto i buoni spesa nella terza fase di aiuti con 3947 buoni consegnati . A queste vanno aggiunte quelle che si sono rivolte alle associazioni che consegnano generi alimentari in convenzione col comune, che in un primo conteggio parziale si aggirano sulle 80. Quanto rilevato rimane purtroppo in linea con i numeri registrati nelle prime due fasi, confermando la gravità della situazione" commenta Tiziana Guerra, presidente della commissione sociale.



Per gestire una mole di richieste così alta, che necessita di opportune verifiche per ciascuna domanda ricevuta, il settore sociale continua a lavorare al massimo delle proprie possibilità, e comprendiamo che questa situazione richieda di attingere al personale di altri settori, come quello delle biblioteche, per poter dare risposta a tutte le persone che si rivolgono agli uffici per chiedere aiuto.



L'amministrazione ha comunicato di avere ancora fondi nel capitolo creato per fronteggiare l'emergenza e che sarà avviata a breve un'altra fase di emissione di buoni spesa per continuare a stare al fianco dei cittadini, per la quale sono disponibili 350.000 € circa.

Scelta che ci trova pienamente d'accordo e che si unisce in questo momento all'altro intervento che l'amministrazione sta mettendo a punto destinato alle microimprese che hanno patito la pandemia e per le quali è stato stanziato un fondo da mezzo milione di euro.



La situazione non permette di abbassare la guardia e crediamo che le azioni dell'amministrazione stiano andando nella direzione corretta, sostenendo con interventi di varia natura le famiglie e le micro imprese che ancora devono affrontare le difficoltà nate, o aggravatesi, a causa dell'emergenza Covid.

"Bene quindi l'avvio di una ulteriore fase di aiuti in buoni alimentari. Mi sento di ringraziare a nome di tutti anche il settore sociale, la protezione civile e tutte le associazioni del territorio che da un anno a questa parte, col loro operato, stanno garantendo senza sosta l'erogazione di servizi ed aiuti essenziali in un momento così difficile"