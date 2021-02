Contro molestie, mobbing e discriminazioni nominata la "consigliera di fiducia"

Altre notizie brevi

La Toscana e Massa-Carrara rischiamo di diventare zona rossa, ma in regione si parla di aggiungere un assessore e due sottosegretari alla giunta regionale: Giacomo Zucchelli, coordinatore provinciale di Azione Massa-Carrara, esorta Giani a mettere da parte questo dibattito e a concentrarsi sul potenziamento della campagna vaccinale, sugli aiuti all’economia...

A seguito delle dichiarazioni del coordinatore comunale di Forza Italia Domenico Piedimonte, che ha aspramente criticato la pulizia della città e il decoro urbano, il Movimento Giovanile della Sinistra Massa-Carrara evidenza come queste osservazioni facciano trasparire una divisione di pensiero sostanziale tra le forze che sostengono l’amministrazione Persiani.

“Uniamo le forze per le malattie rare” è il titolo del webinar formativo, che si terrà il prossimo 27 febbraio, in occasione della giornata mondiale delle malattie rare, su iniziativa della nostra Regione, del Forum delle associazioni toscane delle malattie rare, in stretta collaborazione con la Fondazione toscana Gabriele Monasterio.Unire le forze per le...

Carrara entra nel Coordinamento Italiano delle Città Creative UNESCO con un ruolo attivo nell’organizzazione delle iniziative. E’ già in fase di preparazione un evento che vedrà la partecipazione di tutte le città creative.

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 febbraio, sono 233. In provincia di Massa-Carrara si registrano i seguenti casi: Carrara 13, Massa 13, Montignoso 3; Aulla 2, Comano 2, Filattiera 1, Fivizzano 1, Fosdinovo 3, Licciana Nardi 3.

Quasi 5mila test antigenici rapidi effettuati a studenti degli istituti scolastici secondari superiori del territorio dell’Asl Toscana nord ovest, con 15 casi positivi confermati con il tampone molecolare.

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che le bollette dell'acqua nei Comuni di Aulla, Podenzana, Pontremoli e Tresana sono state spedite nei giorni scorsi e scadranno il 12 marzo .Alla luce dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, GAIA ha intensificato i canali di...

Grazie anche al decisivo contributo di Fratelli d'Italia, la Commissione Sviluppo Economico ha approvato all'unanimità un atto che impegna la Regione ad attivare importanti misure di sostegno alle aziende toscane danneggiate dalla crisi economica dovuta alla pandemia."Il nostro impegno si è concentrato sui ristori alle agenzie di viaggio, alle guide turistiche, ai tassisti e...

Nuove regole per la raccolta porta a porta a partire dal 1 marzo.La prima novità riguarda gli orari di esposizione dei contenitori che a partire da lunedì prossimo, saranno uguali per tutte le utenze domestiche servite dal porta a porta.

Roberta Dei, coordinatrice gruppo misto di maggioranza, Mauro Rivieri, FI, e Mario Cipollini, responsabile provinciale ass. Libertà E Diritti, in un comunicato, criticano l'amministrazione Persiani per aver ignorato, a loro dire, lo stato in cui si presenta la scuola materna della Comasca e la cui denuncia era stata presentata a...