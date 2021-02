Convenzione Siae 2021: sconti per i soci Fenapi

sabato, 13 febbraio 2021, 17:19

E’ attiva la Convenzione con la SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, attraverso cui i Soci FENAPI possono usufruire degli sconti sui compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati (radio, lettori, cd, computer via web, televisori, ecc.) di riproduzione di musica e di video tutelati dal diritto d’autore nei locali dove si svolge l’attività.

Per l’applicazione delle riduzioni sopra indicate da parte delle sedi e filiali SIAE in favore dei Soci, è necessario che gli stessi esibiscano un’attestazione della FENAPI comprovante l’adesione sociale.

Non è necessario compilare una modulistica particolare.

Per informazioni > 329 1317684 / fenapims@gmail.com