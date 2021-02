Coronavirus: 46 nuovi contagi e nessun decesso in provincia

Altre notizie brevi

lunedì, 8 febbraio 2021, 16:41

Ancora tempo instabile previsto in Toscana nelle prossime ore, in particolare nelle zone nord occidentali, costa e isole. La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emanato poco fa un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle 18 di oggi, lunedì 8 febbraio, alle 14 di domani, martedì 9 febbraio,...

lunedì, 8 febbraio 2021, 16:40

Per celebrare “Il Giorno del Ricordo”, mercoledì 10 febbraio, alle ore 11.00, si terrà il Consiglio comunale in forma solenne e in modalità videoconferenza, al fine di evitare assembramenti nell’ambito delle misure dettate per l’emergenza sanitaria, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 47, 48, 50 e...

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:40

I rappresentanti provinciali dell’ Udc Toscana, in piena adesione all’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, indicano nel sostegno alle attività economiche penalizzate dalla pandemia Covid per una politica di rilancio produttivo ed occupazionale, nel rafforzamento delle strutture pubbliche, nella realizzazione di una integrata medicina territoriale, in un rapporto collaborativo...

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:35

È stata prorogata a lunedì prossimo, 15 febbraio 2021, la scadenza per la presentazione della domanda per la selezione ad uno dei 12 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale “Info Salute Toscana Nord Ovest”.

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:34

Il Comune di Carrara ricorda che anche quest'anno è possibile scaricare in autonomia direttamente dalla pagina web personale Spazio Scuola www.schoolesuite.it/default1/carrara la certificazione della spesa per la refezione scolastica comunale 2020, necessaria al fine della detrazione prevista del 19% dei costi dalle imposte per ogni figlio.

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:31

Da inizio febbraio, la ditta F.lli Frediani Srl è impegnata nella realizzazione di un maxi intervento di sostituzione dei contatori del gas in diverse abitazioni del Comune di Carrara. L’operazione è stata avviata su indicazione di Italgas Reti Spa e dovrebbe avere una durata di circa sei mesi, per poi...

domenica, 7 febbraio 2021, 18:18

Continuano a farsi sentire sulla Toscana gli effetti della vasta perturbazione che sta interessando l'Italia. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di criticità, emettendo un codice arancione per mareggiate che scatterà dalla mezzanotte di stasera fino alle 12 di domani, lunedì 8 febbraio, interessando lacosta pisano-livornese e l'Arcipelago.

domenica, 7 febbraio 2021, 15:19

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 febbraio, sono 223.

domenica, 7 febbraio 2021, 11:27

Sono 774 le imprese ovicaprine da latte, con una consistenza delle greggi di almeno 50 capi, che riceveranno dalla Regione Toscana un ristoro per gli effetti dell’emergenza economica determinata dalla pandemia da covid-19. L’entità del contributo dipenderà dalla consistenza delle greggi.

sabato, 6 febbraio 2021, 15:26

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 febbraio, sono 195. Tra Apuane e Lunigiana si registrano i seguenti casi: Carrara 12, Massa 17, Montignoso 1; Aulla 2, Fosdinovo 2, Pontremoli 1, Villafranca in Lunigiana.Nel dettaglio: