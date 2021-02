Coronavirus, 58 nuovi casi e nessun decesso

Altre notizie brevi

giovedì, 11 febbraio 2021, 19:56

Il Movimento cinque stelle di Carrara, esprime, in una nota stampa, la sua soddisfazione per aver appreso che alcuni soggetti nel comune stanno intraprendendo iniziative nei confronti di alcuni fabbricati, sfruttando il decreto rilancio del governo che prevede, per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione...

giovedì, 11 febbraio 2021, 18:41

Il sindaco di Massa ha firmato l'ordinanza n.31 del l'11-02-2021 per il divieto di utilizzo, per il consumo umano salvo previa bollitura per 15 minuti, dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale che serve l'area viale Roma-autostrada-confine col comune di Montignoso, località Volpigliano e località Canevara.

giovedì, 11 febbraio 2021, 17:27

Il Partito Socialista Italiano entra nel merito della questione del Piano Strutturale approvato dall’amministrazione del comune di Carrara, che prevede, tra le altre cose, la costruzione di due palazzi di dieci piani nell’area della stazione ferroviaria di Avenza.

giovedì, 11 febbraio 2021, 16:55

Il gruppo “Poeti dell’Amore” renderà omaggio a Umberto Roffo, poeta vicino alla gente, che ci ha lasciato versi intramontabili del “suo” amore. Il gruppo, avviato alcuni anni fa su iniziativa della giornalista e poeta, Angela Maria Fruzzetti, attualmente è composto da: Nedda Mariotti Giromella, Marcella Cardone, Marina Marini Danzi, Gabriella...

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:54

Previsto per domani, venerdì 12 febbraio, l'ingresso di masse d'aria fredda di origine continentale cui si assoceranno, dal tardo pomeriggio-sera, nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sui settori appenninici e centro-meridionali. La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di domani un...

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:42

Il nuovo regolamento che verrà approvato venerdì 12 febbraio, prevede l’istituzione della figura dell’ispettore ambientale, che si occuperà di rafforzare la cultura del rispetto dell’ambiente, come per esempio la raccolta differenziata: il personale è stato formato fra i dipendenti di Nausicaa e collaboreranno con la polizia municipale per predisporre le...

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:35

L'Accademia Apuana della Pace ha programmato una serie di "incontri di in-formazione" sul tema della Pace, via Zoom. La prima: *giovedì 11 febbraio 2021, ore 21:00*:

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:11

Garibaldi Carrara sulla piattaforma MioCinema Original disponibili già dal 12 febbraio: The Dissident, documentario attualissimo e molto potente, a riprova della forza del genere di penetrare la realtà e restituire al grande pubblico verità ed emozioni, e un film di grande impatto emotivo, Asia, che ha conquistato il cuore della...

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:07

Nuove agevolazioni e riduzioni TARI. Grazie alla riapertura del bando finalizzato all'ottenimento di contributi economici per soggetti i situazioni di fragilità economica infatti «molte famiglie potranno contare su questo nuovo aiuto», ha detto l'Assessore Giorgia Podestà.

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:06

Basta odio, basta fascismo. Continua a Montignoso la raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare da titolo "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti".