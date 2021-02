Covid, casi alla scuola dell’infanzia Collodi: sospesa attività in presenza

sabato, 13 febbraio 2021, 09:28

Su suggerimento dell’Ufficio Igiene dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e in accordo con la dirigente scolastica, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato l’ordinanza n. 34 che prevede la sospensione dell’attività educativa in presenza fino al 24 febbraio presso la scuola dell’infanzia Collodi, dove si sono registrati casi di positività in alcune classi. In via cautelativa è stato deciso di chiudere per qualche giorno l’asilo in modo da bloccare la diffusione del virus.