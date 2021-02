Distretto di Villette: nuovamente riaperto anche al sabato mattina

Altre notizie brevi

martedì, 2 febbraio 2021, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 febbraio, sono 143. In provincia di Massa-Carrara si registrano oggi 21 nuovi casi di contagio: Carrara 6, Massa 10; Aulla 3, Pontremoli 2.

martedì, 2 febbraio 2021, 14:05

La FENAPI di Massa Carrara comunica che è pronta la procedura per le domande di pensione a favore degli esodati. Dopo l’approvazione della nona salvaguardia con la legge di bilancio 2021, l’Inps ha aggiornato la procedura per consentire la presentazione delle richieste.

martedì, 2 febbraio 2021, 13:44

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest gli avvisi per la manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento di incarichi libero professionale a medici, infermieri e assistenti sanitari per l’attività di vaccinazione contro il Covid 19.

lunedì, 1 febbraio 2021, 19:29

Le attività dell'Università del Tempo Libero di Massa, inaugurata nel mese di novembre, si sono dovute bruscamente interrompere a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Dopo una prima fase di stop l'organizzazione, in accordo con l'Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Massa, ha deciso di riprendere le lezioni ma questa...

lunedì, 1 febbraio 2021, 18:20

La giunta comunale di Massa ha dato avvio all'iter per una variante al Regolamento Urbanistico, riguardante il progetto di ampliamento del supermercato Esselunga di Viale Roma, con l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

lunedì, 1 febbraio 2021, 16:16

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei comuni di Bagnone, Casola, Comano, Filattiera e Fivizzano. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 20 febbraio.Alla luce dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, GAIA ha intensificato...

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:37

La speranza di tutti è di poter tornare in campo quanto prima. Nel frattempo la sezione arbitri Aia di Carrara 'Giorgio Lazzarotti' prosegue la sua attività con l'organizzazione del nuovo corso arbitri nazionale per il reclutamento di nuovi 'fischietti', sia ragazzi che ragazze di età compresa fra i 15 e...

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:01

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1° febbraio, sono 156. In provincia di Massa-Carrara si registrano oggi 32 nuovi casi di contagio: Carrara 9, Massa 11, Montignoso 1; Aulla 3, Fivizzano 2, Fosdinovo 5, Licciana Nardi 1.

domenica, 31 gennaio 2021, 15:32

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 31 gennaio, sono 138.

sabato, 30 gennaio 2021, 16:22

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 30 gennaio, sono 210.