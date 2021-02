Domani Giani e Toti ad Aulla per il ponte sul Magra

Altre notizie brevi

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:46

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini sull'andamento dei contagi da Coronavirus sul territorio:"Care concittadine e cari concittadini,I dati dell'azienda sanitaria ci confermano purtroppo che l'epidemia da covid 19 è tornata a correre.

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:17

In via estremamente cautelativa e precauzionale ed in attesa del completamento delle analisi da parte di Gaia, il sindaco ha firmato l'ordinanza n. 33 del 12-02-2021 consultabile sul sito del comune di Massa assieme alla cartografia.

venerdì, 12 febbraio 2021, 16:56

Nell'ultima seduta della commissione commercio la presidente Marzia Paita ha esposto i primi dati dei risultati ottenuti dal bando Carrara SiCura: "25 domande di adesione - commenta il M5S - delle quali 20 hanno i requisiti per poter accedere al finanziamento delle spese di gestione dell'attività e apriranno le saracinesche...

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:40

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 febbraio, sono 253. In provincia di registrano 55 nuovi casi: Carrara 14, Massa 21, Montignoso 2; Aulla 4, Filattiera 3, Fosdinovo 2, Licciana Nardi 1, Pontremoli 6, Tresana 2.

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:12

Lorenzo Lapucci, consigliere comunale di FI, risponde agli attacchi di Massimiliano Bernardi e Riccardo Bruschi, riguardanti la partecipazione ad un concorso pubblico: "Da diverse settimane sono oggetto di pressioni che ritengo indebite e lesive della libertà di autodeterminazione della mia persona - dichiara - .

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:09

Così il Partito Democratico in una nota stampa sull'ordinanza relativa al divieto di utilizzo dell'acqua emanata dal comune di Massa: "L'ordinanza di queste ore del comune di Massa sul divieto di utilizzo dell'acqua potabile appare in contrasto con la necessità di dare indicazioni precise ai cittadini. La indeterminatezza dell'area urbana e...

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:06

Il Consorzio 1 Toscana Nord aderisce alla raccolta di firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista.

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:47

Emessa allerta codice giallo per rischio neve dalle ore 18 di venerdì 12 febbraio 2021 fino alle ore 10:00 di sabato 13 febbraio 2021 e vento a partire dalle 00.00 fino alle 23:59 di alle 18 di sabato 13 febbraio 2021.

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:42

Ma chi ha detto che i corsi di yoga sono solo per adulti e ragazzi?

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:30

L'iniziativa realizzata su piattaforma Zoom dall'Accademia Apuana della Pace l'11 febbraio appena trascorso il cui tema era Il ruolo del potere nella dinamica relazionale umana- il rapporto tra l'esercizio del potere e le categorie con le quali osserviamo e comprendiamo il mondo - tenuta dal Massimo Marottoli (pastore valdese) e...