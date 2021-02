Donati dal Movimento 5 Stelle più di 6 mila euro per il rifacimento del marciapiede di Avenza

martedì, 16 febbraio 2021, 18:57

Impegnarsi per la città. È con questo spirito che il Movimento 5 Stelle di Carrara ha donato 6 mila e 500 euro per il rifacimento del marciapiede pubblico di Avenza. Il comune aveva aperto un bando il 19 gennaio destinato alle aziende di marmo per sponsorizzare la ristrutturazione.

Il 9 febbraio, allo scadere della possibilità di adesione, nessuno si era ancora fatto avanti, perciò il Movimento ha preso l'iniziativa: "Come ex consigliere e presidente dei 5 Stelle di Carrara sono molto orgoglioso di questi gesti di buona politica, sicuramente non siamo perfetti ma siamo coerenti e attivi - incalza Giacomo Giannarelli - La donazione si somma a quelle già compiute per i defibrillatori, per le iniziative Scuole sicure e per l'emergenza Covid-19". Partiranno dunque i lavori per permettere al comune di creare uno spazio adatto a tutti: "Finalmente dopo tani anni la zona dell' incrocio via Ingolstadt e via Genova, e non solo, potrà essere visitata da persone con disabilità, famiglie con i passeggini. Saranno poi installati segnali Loges - conclude Giannarelli - Un sistema nato per consentire a non vedenti ed ipovedenti l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo".