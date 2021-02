Emessa allerta codice giallo per rischio ghiaccio

Altre notizie brevi

sabato, 13 febbraio 2021, 14:49

Il comitato "Il mondo nelle nostre mani" di Massa interviene, con una nota stampa, in merito all’inquinamento dell’acqua potabile a Massa.Pietro Morelli, in qualità di presidente del comitato, scrive: "Nonostante i molti interventi dei comitati che controllano l’acqua come bene comune e indispensabile per la sopravvivenza, si continua a gestire...

sabato, 13 febbraio 2021, 10:43

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato le prime di 60 ordinanze di rimozione di altrettanti relitti di imbarcazioni illegalmente abbandonanti in un sito di stoccaggio di Viale Zaccagna. I natanti erano affondati nel porto Riva di Rapallo durante la mareggiata dell’ ottobre 2018 e poi abusivamente conferiti...

sabato, 13 febbraio 2021, 09:38

Progetti Utili alla Collettività, ovvero come promuovere il lavoro e l'inclusione sociale abbattendo la disuguaglianza e la povertà.

sabato, 13 febbraio 2021, 09:28

Su suggerimento dell’Ufficio Igiene dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e in accordo con la dirigente scolastica, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha firmato l’ordinanza n. 34 che prevede la sospensione dell’attività educativa in presenza fino al 24 febbraio presso la scuola dell’infanzia Collodi, dove si sono registrati casi...

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:46

Il primo cittadino di Carrara, Francesco De Pasquale, torna ad aggiornare i propri concittadini sull'andamento dei contagi da Coronavirus sul territorio:"Care concittadine e cari concittadini,I dati dell'azienda sanitaria ci confermano purtroppo che l'epidemia da covid 19 è tornata a correre.

venerdì, 12 febbraio 2021, 18:17

In via estremamente cautelativa e precauzionale ed in attesa del completamento delle analisi da parte di Gaia, il sindaco ha firmato l'ordinanza n. 33 del 12-02-2021 consultabile sul sito del comune di Massa assieme alla cartografia.

venerdì, 12 febbraio 2021, 16:56

Nell'ultima seduta della commissione commercio la presidente Marzia Paita ha esposto i primi dati dei risultati ottenuti dal bando Carrara SiCura: "25 domande di adesione - commenta il M5S - delle quali 20 hanno i requisiti per poter accedere al finanziamento delle spese di gestione dell'attività e apriranno le saracinesche...

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:40

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 febbraio, sono 253. In provincia di registrano 55 nuovi casi: Carrara 14, Massa 21, Montignoso 2; Aulla 4, Filattiera 3, Fosdinovo 2, Licciana Nardi 1, Pontremoli 6, Tresana 2.

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:12

Lorenzo Lapucci, consigliere comunale di FI, risponde agli attacchi di Massimiliano Bernardi e Riccardo Bruschi, riguardanti la partecipazione ad un concorso pubblico: "Da diverse settimane sono oggetto di pressioni che ritengo indebite e lesive della libertà di autodeterminazione della mia persona - dichiara - .

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:09

Così il Partito Democratico in una nota stampa sull'ordinanza relativa al divieto di utilizzo dell'acqua emanata dal comune di Massa: "L'ordinanza di queste ore del comune di Massa sul divieto di utilizzo dell'acqua potabile appare in contrasto con la necessità di dare indicazioni precise ai cittadini. La indeterminatezza dell'area urbana e...