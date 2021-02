FdI: “Il marciapiede di Avenza, un fallimento della politica dei lavori pubblici”

giovedì, 18 febbraio 2021, 17:08

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'italia, è intervienuto nuovamente sulla questione del marciapiede, partendo con un commento alle dichiarazioni dell'ex consigliere regionale M5S: “Giacomo Giannarelli ha annunciato con enfasi propagandistica, di aver restituito la sua liquidazione di 6.500 euro per contribuire al rifacimento dei marciapiedi di via Giovan Pietro ad Avenza”.



“L'ennesimo, inutile bando dei suoi compagni di partito che amministrano (ahi noi) Carrara – prosegue FDI - nel quale chiedevano soldi ai privati per il rifacimento del marciapiede, è andato deserto: a dimostrazione del fallimento delle politica dei lavori pubblici a Carrara che anziché programmare, improvvisa. Ed è anche l'ulteriore dimostrazione che quando il mese scorso manifestammo proprio ad Avenza contro il bando, eravamo nella ragione”.



“Suvvia - incalza FDI - sindaco De Pasquale, assessore Raggi ed ex consigliere Giannarelli, un pò di serietà per favore: non è con queste "furberie" che riuscirete a recuperare consenso tra la cittadinanza. Gli elettori, per fortuna, stanno aprendo gli occhi anche a Carrara”.

M.C.