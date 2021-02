Fivizzano, Gaia rinnova l'intera rete fognaria nella frazione Casette Dalebbio

giovedì, 25 febbraio 2021, 16:04

Il Consiglio di Amministrazione di GAIA S.p.A. ha recentemente approvato un importante progetto di rinnovo dell'intera rete fognaria di Casette Dalebbio, nel Comune di Fivizzano. L'intervento, che prenderà il via nel mese di marzo, prevede di sostituire 180 metri di condotte fognarie (e relativi allacci), con lo scopo di ammodernare la rete fognaria al servizio dell'abitato. Contestualmente alla posa delle nuove condotte fognarie, saranno rinnovate anche tutte le condotte della rete acquedotto, per un totale di 180 metri di nuove tubazioni anche in questo caso. Per l'esecuzione di questi lavori, che prenderanno il via dopo l'espletamento delle regolari procedure di gara, sono stati stanziati circa 53 mila euro d'investimento. Il tempo stimato per completare le opere è di circa 40 giorni lavorativi.

"Altro intervento importante in una delle tante frazioni del Comune di Fivizzano, Ringrazio Gaia per l'attenzione e per il rapporto costruttivo e sinergico che si è instaurato con l'amministrazione di Fivizzano." ha dichiarato il Sindaco, Gianluigi Giannetti.

"Continua l'impegno di GAIA per l'ammodernamento delle reti e il potenziamento degli impianti presenti sul territorio gestito: nonostante le difficoltà legate alla crisi sanitaria non ci fermiamo, consapevoli dell'importanza di migliorare continuamente il servizio offerto." ha dichiarato il presidente di GAIA Vincenzo Colle.

Le nuove condotte fognarie saranno interrate e verranno posate, laddove possibile, lungo la viabilità comunale, anziché lungo il vecchio tracciato di difficile accesso e ispezione, con lo scopo di rendere più agevoli e tempestive eventuali future operazioni di manutenzione. Con l'occasione saranno rinnovate anche le condotte idriche lungo lo stesso percorso della nuova fognatura. L'intervento, che riguarderà in totale 32 utenze, interesserà le Strade Comunali della località Casette Dalebbio.